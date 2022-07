God of War Ragnarok má datum vydání, hra stihne předvánoční sezónu

Konec dohadů a spekulací. God of War Ragnarok – jedna z neočekávanějších her letošního roku – vyjde 9. listopadu pro PlayStation 4 a 5. Oznámení data vydání doprovodil krátký CG trailer, jehož hlavním motivem je vztah otce a syna a který velmi lehce naznačuje příběhové pozadí vyhlíženého pokračování jedné z nejlepších her předešlé konzolové generace. Ke spuštění předobjednávek dojde 15. července.

God of War Ragnarök - "Father and Son" Cinematic Trailer | PS5 & PS4 Games

K oznámení data vydání mělo podle zasvěcených novinářů dojít už v průběhu minulého týdne. Společnost Sony však patrně na poslední chvíli změnila plány – podle zdrojů renomovaného novináře Jasona Schreiera možná v souvislosti s kontroverzním zrušením práva na potrat ve Spojených státech.

Sběratelské edice

Současně došlo také na oznámení dvou sběratelských edic, ve kterých fanoušci najdou například sadu trpasličích hracích kostek, sběratelský steelbook, 5cm sošky vanských dvojčat, 40cm repliku kladiva Mjölnir či speciální stažitelný obsah do hry. Na kompletní obsah jednotlivých edic se můžete podívat v přiloženém videu.

God of War Ragnarök - Collector's and Jötnar Editions Official Unboxing Video | PS5 & PS4 Games

Hra měla původně dorazit na pulty obchodů už v loňském roce, vzhledem k pandemií a vysokým tvůrčím ambicím ji však japonská společnost musela o rok odložit.