Ghost of Yotei představuje nejznámější japonský konflikt. Poetika prvního dílu bude zachována

Oceňovaná hra Ghost of Tsushima dostane pokračování jménem Ghost of Yotei

Děj se přesune o 330 let dopředu a tentokrát se chopíme role protagonistky Atsu

Vydání je naplánováno na rok 2025

Když před čtyřmi lety spatřila světlo světa hra jménem Ghost of Tsushima od studia Sucker Punch, asi málokdo čekal, že by se washingtonskému studiu podařilo brilantně vystihnout atmosféru dávného Japonska. Titul se co se týče mechanik notně inspiroval u známé série Assassin’s Creed (která se letos také vydá na japonské ostrovy), avšak přišel s vlastním zajímavým příběhem na pozadí první mongolské invaze do Japonska a neotřelými meditativními prvky, jako je skládání haiku či rozjímání v onsenech. Není proto žádným překvapením, že na konferenci State of Play studio oznámilo pokračování s názvem Ghost of Yotei.

POkračování Ghost of Tsushima nás opět zavede do Japonska

Druhý díl hráče posune přibližně o 330 let do budoucnosti, konkrétně do roku 1603, kdy vrcholí období Sengoku. Je to pouhé tři roky po bitvě u Sekigahary, která byla rozhodujícím střetnutím období válčících států a vydláždila cestu Iejasu Tokugawovi, který se po úspěšném obléhání Ósaky (1614-1615) chopil moci jakožto šógun.

Jeho dynastie vládla Japonsku dalších zhruba 250 let, až do období Meidži, které vrátilo moc do ruky císaři. Titul se bude točit okolo ženské protagonistky Atsu, která spoléhá nejen na svůj samurajský meč a tradiční strunný hudební nástroj šamisen, ale také na vlčího společníka.

„Máme obrovské zorné pole, které vám umožní dohlédnout daleko do prostředí, zcela novou oblohu s blikajícími hvězdami a polárními zářími, ještě věrohodnější pohyb větru v trávě a vegetaci,“ řekl Andrew Goldfarb, manažer komunikace ve společnosti Sucker Punch. „Naše nové prostředí nám také dává příležitost představit nové mechaniky, vylepšení hratelnosti a dokonce i nové zbraně.“

Ghost of Yotei bude tentokrát vyvíjeno primárně pro PlayStation 5 (původní hra byla vyvíjena pro PS4, ale podívala se i na PS5 a také na PC). Jestli se i pokračování podívá na počítače prozatím není vyloučeno. Kdy konkrétně se dočkáme uvedení se bohužel studio ani Sony nepochlubilo, nicméně vydání je naplánováno na příští rok. Ještě předtím bychom se mohli dočkat filmového ztvárnění prvního dílu, které má na starosti režisér Johna Wicka, Chad Stahelski.