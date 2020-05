Ghost of Tsushima: máme pro vás porci nových záběrů z hraní téhle akční pecky

Společnost Sony se po delší odmlce vrátila k oblíbenému digitálnímu formátu State of Play, který seznamuje fanoušky s novinkami ohledně PlayStationu. Aktuální epizoda byla kompletně věnovaná očekávanému titulu Ghost of Tsushima od amerického týmu Sucker Punch Production. Příznivci se dočkali hutné, zhruba 18minutové ukázky přímo z hraní, která nabídla detailní pohled na průzkum otevřeného světa, soubojový systém a celkovou strukturu a atmosféru hry.

Ghost of Tsushima vypráví příběh samuraje v období první Mongolské invaze do Japonska, která započala roku 1274. Na pultech obchodů se hra objeví 17. července, a to exkluzivně pro konzoli PlayStation 4. Z pohledu Sony se jedná o poslední titul s vysokým rozpočtem před příchodem konzole PlayStation 5, na jejíž podrobnější představení fanoušci už netrpělivě čekají.