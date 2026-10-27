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Geneticky upravení psi s vojenskou technikou? Startup má plán jako ze sci-fi

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 27. 10. 18:00
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Ilustrační snímek startupu Warhound
  • Psi pomáhají lidem v řadě odvětví, od policie, přes hasiče až po službu v armádě
  • Často se jim ale dostává méně pozornosti, než by si zasloužili
  • Startup Warhound to chce změnit s pomocí technologií a genetické modifikace

Moderní technologie jsou vyvíjeny primárně pro to, aby lidem usnadnily nejen každodenní činnosti. V řadě profesí, obzvláště v těch nejdůležitějších, ale lidem často pomáhají také zvířata, nejčastěji psi. Těm už se pozornosti z hlediska technologických vychytávek dostává o poznání méně, přitom často nasazují svůj život stejně, jako policisté, vojáci nebo hasiči. Texaský startup Warhound má plán na zdokonalení služebních psů v USA. Ty hodlá geneticky modifikovat a vybavit je kybernetickou vojenskou technologií společnosti Anduril.

Geneticky modifikovaný pes vybavený nejmodernější technologií

Warhound je projektem Palmera Luckeyho ze společnosti Anduril a Bena Lamma, spoluzakladatele Colossal Biosciences, a již si zajistil financování ve výši 200 milionů dolarů (cca 4,3 miliardy korun) od investorů. Warhound plánuje využít výsledky výzkumu firmy Colossal v oblasti genetiky, klonování a biologie zvířat k chovu zdravějších psů s vlastnostmi vhodnými pro náročné mise, přičemž Anduril je následně vybaví svými pokročilými kybernetickými vylepšeními. Mezi ně patří například ochrana očí a uší a vojenská technologie EagleEye, která psům a jejich psovodům zajistí lepší přehled a ochranu v terénu.

„Nejlepší přítel člověka si zaslouží tu nejlepší technologii,“ uvedl Luckey v tiskovém prohlášení. Agentura Bloomberg uvádí, že ačkoli Luckey pomáhal při založení společnosti, nemá ve Warhound žádný podíl ani v ní nezastává žádnou funkci. Cílem startupu je možná překvapivě snížit závislost na Evropě, odkud v současné době pochází 80 procent amerických vojenských psů, a zvýšit úspěšnost výcviku těchto zvířat pro specializované úkoly.



Ilustrace zářícího mozku nad mapou Evropy v kruhu dvanácti hvězd



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Lamm uvedl, že Colossal se snaží vylepšit zvířata úpravou jejich genů, aby odstranila problémy, jako je špatný zrak a náchylnost k rakovině, a zároveň přidala nové geny ke zlepšení výkonnosti v oblastech, jako je rychlost a obratnost, nebo k posílení čichových smyslů pro vyhledávání bomb a podobně. Základem jejich výzkumu jsou vysoce výkonná plemena pracovních psů, jako je belgický malinois a německý ovčák, nicméně konečným cílem je vytvořit nový typ psa, který by byl vhodný pro ty nejnáročnější úkoly.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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