Generovaná hesla Applu nejsou tak úplně náhodná. Skrývá se za nimi sofistikovaný systém

Náhodné generování bezpečných hesel má v případě Applu svou logiku

Hesla jsou tvořena tak, aby si je šlo snadněji zapamatovat a jednoduše napsat na různých klávesnicích

K tomu využívají překvapivě chytrou metodu, která neohrožuje bezpečnost

Pokaždé když vytváříte nový účet na nějaké službě, nabídnou vám zařízení od Applu možnost nechat si vygenerovat silné heslo. To má zpravidla více znaků, velká a malá písmena, čísla a také speciální znaky, což má docílit toho, že pro útočníka bude mnohem těžší prolomit vaši ochranu. Ačkoli se může na první pohled zdát, že Apple tato silná hesla generuje náhodně a bez hlavy a paty, na pozadí se skrývá překvapivě sofistikovaný systém.

Bezpečná hesla Applu jsou překvapivě chytrá

Na rozdíl od jiných konkurenčních platforem, která skutečně skládají znaky do neforemných a těžko zapamatovatelných hesel, na to jde gigant z Cupertina trochu jinak. Jeho hesla splňují všechny požadavky pro maximální zabezpečení, avšak také kladou důraz na snadnější zapamatovatelnost a berou ohled na případy, kdy se vám takto vygenerované heslo automaticky nevyplní a vy je tak musíte vepsat ručně. To také přiznal softwarový inženýr Applu Ricky Mondello v konverzaci na sociální síti Mastodon.

Na tuto problematiku se jej přímo zeptal uživatel s přezdívkou Jsveningsson. „Vedu otravnou hádku na Threads ohledně hesel generovaných Applem. Každé heslo na iOS (jako hupvEw-fodne1-qabjyg) vypadá, že je tvořeno z nesmyslných dvojslabičných slov. Zdá se mi to? Nezbláznil jsem se? Je to záměr, nebo jen náhoda?“ ptá se Jsveningsson.

Na to mu Mondello odpověděl v příspěvku na svém blogu: „Aby se tato hesla lépe psala na klávesnicích s neoptimálním rozložením, jako je například herní ovladač, převažují v těchto nových heslech malá písmena. A abyste si mohli v hlavě krátkodobě uložit malé kousky hesla a přenést je do druhého zařízení, jsou hesla založena na slabikách. Tato nová hesla mají 20 znaků a obsahují standardní věci, jako jsou velká písmena nebo speciální znaky v podobě pomlček,“ uvedl Mondello. Použitelnost hesla samozřejmě nemůže ohrozit bezpečnost, nicméně Apple dokázal chytrým způsobem zajistit, aby hesla generovaná podle vzoru struktury byla silnější než ta v minulosti.