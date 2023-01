GeForce Now vylepšuje předplatné Ultimate. Tahák je grafika RTX 4080 a 240 fps v kompetitivních hrách

Nvidia vylepšuje předplatné GeForce Now Ultimate o nejnovější dostupný hardware

Jednou z hlavních předností je grafická karta s výkonem 64 TFLOPS a podpora vysoké snímkové frekvence

Cena nejvyššího předplatného zůstala zachována

Společnost Nvidia už dávno nevyrábí pouze grafické karty, ale stále více se soustřeďuje na streamované hraní skrze svou platformu GeForce Now. Tomu jsme se v minulosti věnovali ať už prostřednictvím samostatného testu služby, tak například skrze recenze her Life is Strange True Colors či God of War. Nyní si Nvidia připravila pro náročné hráče vylepšení úrovně předplatného s názvem Ultimate.

Základem je cloudové PC s grafickou kartou RTX 4080 SuperPODs s AdaLovelace, který nabídne výkon až 64 TFLOPS. Podle Nvidie se můžeme těšit na až 5× větší rychlost než v případě Xboxu Series X a až 1,75× vyšší výkon než v případě karty RTX 3080 SuperPODs. Díky tomu může předplatné Ultimate hráčům nabídnout technologie jako Nvidia Reflex s podporu G-Sync, plnou podporu ray tracingu, DLSS 3 s Frame Generation a Super Resolution, kódování AV1, až 240 snímků za sekundu v kompetitivních hrách či podporu 4K rozlišení až pří 120 snímcích za sekundu.

Pří 240 snímcích s Nvidia Reflex si mohou hráči vychutnat kupříkladu Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, Rocket League či Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, kvalitu 4K při 120 snímcích podporují například tituly jako Cyberpunk 2077 nebo The Witcher 3: Wild Hunt a podporu pro ultraširoké monitory dostaly hry jako Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 nebo Marvel’s Midnight Suns.

Nvidia se zároveň pochlubila rozšířením platforem, na kterých je GeForce Now dostupné. Hráči si kromě tradičních počítačů, notebooků, telefonů či televizí mohou užít streamované hraní také na Razer Edge, Steam Decku, handheldu od Logitechu či na Chromeboocích. Aktualizace na výkonnější hardware bude postupně probíhat u všech předplatitelů v 1. kvartále 2023, přičemž cena předplatného Ultimate zůstala zachována na 539 Kč/měsíčně, respektive 2 690 Kč v případě půlroční platby.