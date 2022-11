Garmin představil hodinky, které pohlídají vaše dítě. Mají GPS a umějí telefonovat

Společnost Garmin představila nové hodinky, které se tak trochu vymykají zbytku její nabídky. Nejedná se totiž o sportovní hodinky pro outdoorové nadšence obsahující hromadu senzorů a solární dobíjení, ale o šikovné příslušenství pro děti a jejich rodiče. Co všechno Garmin Bounce umí?

Garmin Bounce | Kids LTE-connected Smartwatch

Stejně jako ostatní dětské hodinky jsou i Garmin Bounce poměrně robustní – jejich tloušťka činí 12,6 mm, což už bude na dětské ruce znát. Může za to fakt, že se v podstatě jedná o telefon na zápěstí, který je díky vestavěné GPS schopný zaznamenávat polohu dítěte.

To je pochopitelně velice náročné na výdrž baterie – Garmin slibuje výdrž až dva dny, avšak pouze v případě, že dítě polohu dítěte sledujete pouhých 10 minut a do toho si s ním vyměníte několik hlasových a textových zpráv. Kontinuální sledování po delší dobu by pravděpodobně hodinky vybilo za pár hodin.

Garmin své hodinky nabízí v zelené, černé a fialové barvě, tělo je plastové, náramek v odpovídající barvě silikonový. Přední stranu vyplňuje 1,3″ LCD zobrazovač s rozlišením 240 × 240 pixelů s dotykovou plochou, která společně se dvěma tlačítky na pravé straně slouží k ovládání.

Funkcí mají hodinek nadstandardní množství – čas, stopky, odpočet, budík, počasí, sledování spánku, a dokonce i sportovních aktivit. Mezi nimi nechybí běh, cyklistika a díky vodotěsnosti do 5 ATM je přítomné i plavání. Dítě také může porovnávat své sportovní úspěchy s rodiči či spolužáky a získávat odměny.

Hodinky také mohou sloužit k volání či k přijímání a zasílání textových zpráv, kterou lze diktovat. Sympatické je, že na hodinky se nedovolá kdejaké číslo, ale pouze jeden z 20 předem vybraných kontaktů. Rodiče mohou rovněž nastavit časové rozmezí, kdy budou na hodinkách vypnuté notifikace, typicky ve vyučovacích hodinách. Stejně tak lze ve vybraných časech omezit některé funkce, například hraní několika jednoduchých her – matematické a znalostní kvízy apod.

Cena a dostupnost

Garmin Bounce jsou v prodeji již nyní, avšak pouze ve vybraných zemích, mezi které se ČR prozatím neřadí. V Německu jsou hodinky k mání za cenu 180 eur (asi 4 400 korun s DPH), přičemž pro využití všech funkcí je zapotřebí ještě datový balíček (hodinky podporují LTE), který u Garminu stojí 11 eur (asi 270 korun) měsíčně.