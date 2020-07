Garmin pod palbou útoků. Ransomware dočasně omezil většinu jeho služeb

Americká společnost Garmin, která je známá především díky svým outdoorovým zařízením a navigacím, čelí od minulého týdne masivním útokům na svoji infrastrukturu. Od minulého čtvrtka je omezeno fungování většiny služeb (včetně Garmin Connect), omezena byla dokonce výroba a fungování podpory. Firma se postupně začíná vracet do běžného provozu, avšak některé služby ještě běží v omezeném režimu.

Za výpadky Garminu může údajně ruská hackerská skupina Evil Corp, která využila známého ransomewaru WastedLocker. Útočníci po Garminu vyžadují výkupné ve výši 10 milionů dolarů, avšak Garmin se patrně snaží této nepříjemnosti vyhnout a zprovoznit své služby svými silami.

We are happy to report that many of the systems and services affected by the recent outage, including Garmin Connect, are returning to operation. Some features still have temporary limitations while all of the data is being processed.

— Garmin (@Garmin) July 27, 2020