Galaxy Z Fold S má být unikátní skládačka. Displej ohnete na obě strany

Se smartphony s ohebnými displeji se budeme setkávat čím dál častěji, jenom Samsung prý pro příští rok chystá tři nové modely z rodiny Z Fold – řadový Z Fold 3, odlehčený Z Fold Lite a prémiový Z Fold S. Poslední jmenovaný by měl nabídnout jednu velmi unikátní vlastnost, kterou zatím žádný smartphone s ohebným displejem nenabídnul – zobrazovač, který se umí ohnout dovnitř i ven.

Dosud se svět ohebných zařízení dělil na dva tábory – zatímco telefony od Samsungu nebo Motorola RAZR ohýbají displej dovnitř, Huawei Mate X nebo Royole Flexpai mají ohebný panel na vnější straně. Samsung Galaxy Z Fold S by měl potěšit příznivce obou táborů, jeho kloub by měl umožnit plné obtočení o 360° podobně jako Surface Duo, namísto dvou pevných panelů by měl ale dostat jeden ohebný.

Samsung rumored to have a 3rd foldable family member next year, tentatively known as Z Fold S.

It has got 360° hinge that enables outfold and infold and works similarly like the Surface Duo.

The Fold S is a fully single flexible OLED screen unlike the Surface Duo dual screen. pic.twitter.com/S9HtkMQh20

— Fold Universe (@folduniverse) September 5, 2020