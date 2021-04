Galaxy Tab Fold? Samsung chce ohýbat nejen smartphony, ale i tablety

Samsung pro letošní rok připravuje už třetí generaci svého ohebného smartphonu Galaxy Fold. Svůj náskok ve využívání ohebných displejů chce korejský výrobce i nadále zvyšovat, dokonce plánuje jejich využití za hranicemi smartphonů. Další metou by měl být ohebný tablet.

Chystá Samsung ohebný tablet?

V polovině února letošního roku byla Samsungu schválena patentová přihláška na ohebný tablet, a to jak u patentového úřadu Spojených států (USPTO), tak i u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Druhá jmenovaná organizace k tomuto patentu zveřejnila 18stránkovou dokumentaci, ve které nechybí ani spousta nákresů.

Podle patentu by měl mít ohebný tablet od Samsungu proměnlivou tloušťku; v místě kloubu by měl být tlustší, poté by se měla obě jeho křídla ztenčovat. Tlustší místo má Samsung v plánu použít nejen k osazení ohýbací konstrukce, ale také k umístění nabíjecího konektoru, reproduktorů a zamykacího tlačítka. Do tenčích křídel by se tyto prvky patrně nevešly.

Samsung uvažuje nad tenkými rámečky okolo displeje, pouze v místě ohybu dojde k jejich rozšíření, takže zobrazovač bude mít na dvou místech „výřez“. Do jednoho z nich je integrována selfie kamerka s bleskem, s fotoaparátem na zádech Samsung nepočítá.

Nutno podotknout, že se stále jedná pouze o obrázky z patentové přihlášky, tudíž finální produkt (pokud vůbec přijde) může ve výsledku vypadat jinak. Je však zajímavé sledovat, nad jakým dalším využitím ohebných displejů Samsung uvažuje.