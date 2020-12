Galaxy S21 nebude jediná lednová vlajková loď. Xiaomi chystá pořádnou bestii

V půli ledna se má odehrát další Unpacked Event, na kterém Samsung představí rodinu vlajkových smartphonů Galaxy S21. Oproti minulým letům bude premiéra zhruba o měsíc uspíšena, což by mělo dát jihokorejskému gigantovi lehký náskok před konkurencí. Nyní to však vypadá, že ani soupeři nezahálí a chystají na leden překvapení.

Podle uznávaného informátora Digital Chat Station plánuje Xiaomi odhalit rodinu zařízení Mi 11 už příští měsíc. Jeho zpráva byla vydána 30. listopadu, tudíž není jasné, zda byl myšlen prosinec nebo leden.

Mi 11 (tentatively named) has been sent to the Internet for filing, and it is estimated that it will be announced next month, and the production capacity will start to climb [吃瓜]

— Digital Chat Station (@StationChat) November 30, 2020