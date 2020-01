Galaxy S10 Lite dostane lepší optickou stabilizaci než všechny současné top modely

Samsung příští měsíc odhalí novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S20 (nebo S11), ještě předtím se však bude chtít svézt na slavném jméně loňských předchůdců. Připravovaný model Galaxy S10 Lite má dostat výbavu vyšší střední třídy, některými prvky ale bude nakukovat do pater nejvyšších. Jedním z nich má být i optická stabilizace.

Fotoaparát Galaxy S10 Lite má podle několika zdrojů dostat zcela novou technologii optické stabilizace, která je nazývána jako TiltOIS, byť Samsung se bude chlubit marketingovým pojmenováním Super Steady OIS. Podle Ice Universe se bude jednat o bezprecedentní technologii, která předčí všechny současné vlajkové modely.

The Galaxy S10 Lite will use an unprecedented OIS stabilization technology on a phone, even better than any current flagship phone.





— Ice universe (@UniverseIce) January 2, 2020