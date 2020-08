Galaxy M51: Samsung chystá telefon se 7000mAh baterií

Samsung se chystá každou chvíli představit telefon střední třídy Galaxy M51, o němž neoficiální zprávy prosakují již několik měsíců. V červenci jsme psali, že by měl mít vskutku extrémní kapacitu baterie – 6800 mAh. Podle posledního „leaku“ však tato kapacita bude ještě o něco vyšší, a to rovných 7000 mAh. I kdyby to ale bylo „jen“ 6800 mAh, byla by to ve světě smartphonů rekordní hodnota.

Telefon by měl dostat do vínku displej s úhlopříčkou 6,67 palců a rozlišením Full HD+, čipset Snapdragon 730, 8 GB operační paměti, 64MPx hlavní fotoaparát a podporu rychlého nabíjení s výkonem 25 W.

Očekává se, že nejprve bude dostupný v Indii a poté se rozšíří na další (vybrané) trhy.