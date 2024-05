Gadget týdne: lampa Govee Floor Lamp Pro je díky extra funkci ideální pro váš obývák

Rozbila se vám lampa v obýváku a hledáte novou? Co takhle sáhnout po chytrém řešení

Hongkongská firma Govee nabízí zajímavé řešení kombinující světlo a zvuk

Lampa podporuje až 57 barev najednou a nabízí stylový, neokoukaný design

V novém vydání našeho seriálu Gadget týdne se podíváme na vychytávku, která má zájemcům splňovat jakousi estetickou potřebu. Jde vlastně o chytré osvětlení, se kterým se dnes skutečně roztrhl pytel a na každém kroku se setkáváme s chytrými žárovkami, lampičkami a podobně. Naše dnešní chytré světlo však nabízí unikátní design a také jednu extra funkci, která doslova probudí váš obývák.

Multimediální lampa Govee

Společnost Govee se sídlem v Hong Kongu se specializuje na výrobky chytré domácnosti, především potom chytrá světla. Nabízí neonové dekorace do domácnosti, panely za televizi, sety pro hráče a dokonce i řešení pro venkovní osvětlení. Všechno perfektně ovladatelné z vašeho telefonu nebo tabletu.

Jejich aktuálně nejnovější a nejvybavenější obýváková lampa se jmenuje Floor Lamp Pro RGBICWW. Právě toto krkolomné označení vysvětluje technologický progres, který přístroj nabízí. Ve zkratce to totiž znamená, že nejlepší lampa od Govee umí zobrazit najednou až 57 barev.

Co se týče designu, není o unikátnost nouze. Lampa je vysoká 1,7 metru a drtivá většina konstrukce je pouze osvícená hliníková tyč. Dolní podstava je o něco větší, a to především díky technologiím ukrytým uvnitř. Do základny je totiž zabudovaný Bluetooth reproduktor se schopností přehrávat hudbu na přání. Celé zařízení je jinak pochopitelně k elektřině ze sítě, vyžaduje příkon 60 W a vstupní napětí 100–240 V.

Světlo svítí, reprák hraje

Chytrá lampa Govee dle mého názoru splňuje tři zásadní prvky, kterým se teď pověnuji trochu blíž. Tím prvním je právě světlo. Po celé tyčovité konstrukci se nachází 324 diod rozdělených na 54 segmentů. Svítivost sahá až k 2 100 lumenům, při bílém světle až k 6 500 lumenům.

Navíc je tu již zmíněná technologie RGBICWW, díky které může lampička Govee svítit dohromady 57 barvami najednou z 16milionového spektra. Hračičky si mohou s barvami pohrát v doprovodné aplikaci pro Android nebo iOS, případně můžete využít jeden z 81 přednastavených barevných režimů (nechybí různé gradienty, přechody a barvy dle nálad).

K barevnému podsvícení se ale ideálně hodí hudba nebo jakýkoliv zvuk. Ten u Govee zajišťuje reproduktor v dolní části. O něm toho moc nevíme, každopádně funguje na bázi Bluetooth 5.3 a je vybaven technologií digitálního zvuku DSP. O nijak extrémně kvalitní reprodukci zvuku nemůže být řeč, ale pro příjemné navození atmosféry, anebo pro poslech podcastu/bílého šumu to může být ideální.

Nakonec tu máme design. To je totiž něco, co u doplňku do domácnosti, kterým lampa bezesporu je, nesmí být až na druhé koleji. Lampa má opravdu unikátní vzhled a vypadá, že je z kvalitních materiálů (kov, látkový povrch reproduktoru a tak podobně).

Cena a dostupnost

Na českém trhu zatím novinka dostupná není. V tuzemských e-shopech možná narazíte na předchozí generaci s cenou kolem 2–3 tisíc korun. Ta nedisponuje novou technologií pro zobrazování tolika barev najednou, jinak ale poslouží méně náročným zákazníkům více než dobře.

Úplně novou generaci pak Govee nabízí na svém e-shopu s cenou 209 eur, tedy asi 5 200 korun včetně DPH. V ceně je také i doprava, která je do České republiky zdarma a i nebývale rychlá. Při objednání teď vám zásilka dorazí do 5–6 pracovních dnů.