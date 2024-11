Future Port Youth 2024 startuje už příští týden: šaty z 3D tiskárny, podnikání ve vesmíru i dezinformace

Čeští i zahraničních lídři, inovátoři a experti, přijedou opět do Prahy na již čtvrtý ročník globální technologické konference pro studenty Future Port Youth, která se uskuteční už příští týden 14. listopadu na Výstavišti v prostorách nově zrekonstruované budovy Nové Spirály.

Vystoupení jednotlivých řečníků budou nabité informacemi o nekonečných možnostech exponenciálních technologií, které mění svět od základů a vytváří pro mladé lidi nové příležitosti jejich profesního uplatnění. Na místo dorazí na 800 studentů, učitelů a hostů. Další tisíce, nejen z Česka ale i zahraničí, budou přednášky sledovat online ve školách se svými učiteli v rámci vyučování.

Inspirovat, otevřít nové obzory a ukázat mladým lidem, jak mohou technologie využít ve své kariéře i k pozitivnímu dopadu na svět kolem sebe — cíl globální technologické konference pro studenty Future Port Youth, která do Prahy opět přiveze zahraniční experty a lídry ve svém oboru, stejně tak jako mladé nadějné vědce a inovátory. Pozvání přijal i přední světový stratég v oblasti technologií, inovací a AI z USA, Stephen Ibaraki, který spolupracuje s OSN a Světovou bankou a jehož názory a strategie jsou žádány vládami a předními CEO po celé planetě.

Přednášky maximálně inspirativních řečníků

Do Prahy se ale přijede o svou vizi podělit exkluzivně se studenty. „Nové technologie jsou na prahu zásadního přetvoření našich životů a příštích pět let přinese více exponenciálních inovací, než jsme kdy v lidské historii zažili. Stojíme proto v rozhodujícím momentě pro naši planetu, pro lidstvo i pro ekosystémy Země. Mladí lidé musí být schopni se zorientovat v tomo rychle se měnícím prostředí a akce Future Port Youth je pro jejich přípravu velkým přínosem. Jejím posláním je vybavit budoucí generace nástroji a způsobem myšlení potřebným k tomu, aby přijaly tuto transformační éru a vytvářely optimističtější a lepší budoucnost pro všechny,” říká Stephen Ibaraki.

Dalším očekávaným hostem ze zahraničí je Sophie Hamilton, manažerka ze společnosti Spotify a lektorka na Stanfordu, která se zaměří na téma využití AI pro podporu udržitelnosti a lidství. O tom, jak bude vypadat budoucnost, kdy rozšířená a virtuální realita poháněná AI prostoupí naše životy, bude hovořit dlouholetý průkopník a investor v oblasti VR a metaverzu, Alvin Wang Graylin. Alvin v této oblasti předsedá několika mezinárodním organizacím, jako je Virtual World Society nebo Industry of VR Alliance. Je také viceprezident technologického giganta HTC a v letošním roce vydal bestseller Our Next Reality. Čtveřici zahraničních řečníků uzavře mladý nadějný výzkumník v oblastech AI a Brain-Computer Interface (BCI), čili propojení mozku s počítačem, Samay Lakhami.

O podnikání ve vesmíru a o nastupující vesmírné generaci promluví Jan Spratek, člen českého kosmického týmu a koordinátor vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury ESERO. Jan stojí za úspěchem jediného satelitu na světě vypuštěného planetáriem, Planetum-1, a zároveň je mentorem týmu českých středoškoláků LASAR, kteří letos získali 2 ceny v globální soutěži NASA Conrad Challenge. Ti se objeví jako finalisté i v letošních cenách Future Port Awards.

Budoucnosti vzdělávání a spojení módy a technologií se bude věnovat mladá uznávaná inovátorka a tvůrkyně zvukově generativního haptického obleku, Linette Manuel. Zaměřit se na téma zneužívání AI pro účely šíření dezinformací i obraně proti nim přiletí ze Stanfordu Matyáš Boháček. Tento nadějný český student a výzkumník umělé inteligence a digitální forenziky na prestižní americké univerzitě tak naváže na přednášku svého mentora, prof. Hanyho Farida z UC Berkeley, který vystoupil na Future Portu v minulém roce.

„Při skladbě programu kombinujeme ostřílené hybatele svých oborů s mladými vycházejícími hvězdami, abychom získali jak pohledy od lidí, kteří dnešní svět technologií a inovací desítky let aktivně budují, tak čerstvé perspektivy GenZ generace, která na nových technologiích už vyrostla a vnímá svět vlastní optikou. Chceme tak studentům zprostředkovat zajímavou vizi budoucnosti a v praxi ukázat, jak díky exponenciálním technologiím mohou na svých snech začít pracovat už na škole,” říká CEO a zakladatel Future Portu, Martin Holečko.

Svůj sen si na letošním ročníku splní i student Adam Knotek, který na podiu Future Portu loni s publikem sdílel, že by jednou chtěl hrát se svou kapelou před stovkami diváků. Organizátoři se proto rozhodli mu jeho přání splnit a zařadili jejich vystoupení do programu. Inspirací bude studentům také prezentace a slavnostní vyhlášení finálových projektů studentských ocenění Future Port Awards, které vybrala odborná porota složená z organizátorů a řečníků festivalu. Celkem do soutěže letos přihlásilo své projekty využívající technologie k posouvání některého z Cílů udržitelného rozvoje OSN 18 studentských týmů z Evropy, Afriky, USA nebo Asie. Celým dnem studenty již tradičně provede osmnáctiletá moderátorka, zpěvačka a influencerka z Velké Británie Tilly Lockey — známá také jaké dívka s robotickýma rukama.

Zatímco fyzická místa na akci už jsou beznadějně zaplněna, online se mohou připojit školy zdarma odkudkoliv na světě. Stačí se pouze registrovat na webu konference přes přihláškový formulář. Mediálním partnerem této konference je i náš web SMARTmania.cz.