Finální ochutnávka těsně před premiérou. Podívejte se na video Samsungu Galaxy Z Fold 2

Už za malou chvíli startuje virtuální tisková konference Samsungu, na které budou odhalené nové hardwarové novinky korejského výrobce pro druhou polovinu letošního roku. Jednou z hvězd dnešní akce se stane ohebný smartphone Samsung Galaxy Z Fold 2, který oproti první generaci přinese spoustu vylepšení, zejména větší displeje.

Chystanou novinku jsme již měli možnost spatřit na spoustě propagačních renderů, přesto si dovolíme ještě jednu předčasnou videoochutnávku, kterou zveřejnil na svém Twitteru informátor @evelaks. Z ní je patrné, že telefon bude konstrukčně i vzhledově podobný první generaci, přesto působí v mnoha ohledech dotaženějším dojmem. Informátor Max Weinbach navíc na svém Twitteru včera uvedl, že design telefonu ukrývá něco ještě mnohem více fantastického.

Honesty tho this thing looks fantastic. There's something even more fantastic about the design you'll see tomorrow! https://t.co/CniJkUT56z

— Max Weinbach (@MaxWinebach) August 5, 2020