Festival Future Port Prague letos omládl. Vzniká jeho samostatná edice pro mladé a v hlavní roli budou studenti

Technologie, digitalizace a inovace ovládnou první ročník nové hybridní akce Future Port Youth, která se uskuteční 11. listopadu formou streamovaných přednášek určených pro studenty středních a vysokých škol napříč obory. Ti je budou sledovat se svými učiteli během výuky. Cílem eventu je představit mladým lidem pozitivní vizi budoucnosti a nadchnout je do exponenciálních technologií, které mohou využívat ve svých projektech, a měnit tak svět v lepší místo pro každého. Akci pořádá tým Future Portu, který v minulých letech organizoval, už tradiční, Future Port Prague.

Po loňské pauze způsobené pandemií koronaviru, přichází realizační tým Future Portu, s novou sesterskou akcí Future Port Youth postavenou na základech Future Port Prague. Zůstávají témata i náboj, určena je ale pouze pro studenty středních a vysokých škol a jejich učitele.

„Myšlenka vzniku samostatné akce pro studenty kolem našich témat se zrodila, když jsme viděli, jak velmi mladé lidi zasáhla pandemie koronaviru. Omezila jim sociální kontakt, překazila jim plány na studium v zahraničí, ochudila je o možné stáže a navázání cenných kontaktů, které by se jim v budoucnu hodily. Jejich pohled na budoucnost do značné míry ovlivněný tématy jako změny klimatu a rostoucí polarizace společnosti se za poslední rok a půl tak ještě zhoršil. To chceme s Future Port Youth změnit a nabídnout event a návaznou online komunitu aktivních studentů, učitelů a škol, jejichž společným jmenovatelem je pozitivní pohled na budoucnost,” vysvětluje CEO a zakladatel Future Portu Martin Holečko.

Akce proběhne 11. listopadu, kdy se během dne uskuteční živě streamovaná konference složená z přednášek zaměřených na inovativní technologie a na vizi světa dostatku a rovných příležitostí pro všechny, tak jak to definuje 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (UN SDGs). Prezentace budou zaměřené na 8 oblastí zahrnující témata od budoucnosti jídla, módy a mobility přes cirkulární ekonomiku, umělou inteligenci, robotiku a virtuální realitu až po téma budoucnosti lidstva ve vesmíru.

Za dobrovolný příspěvek se mohou zapojit české i zahraniční střední a vysoké školy. Ke každému tématu se budou vázat podpůrné pracovní listy, které obdrží učitelé před začátkem akce. Na základě nich mohou se studenty po konferenci diskutovat a dále témata rozvíjet. Škola, která má chuť se stát aktivním partnerem a spolutvůrcem akce a finančně přispěje na pořádání konference se může zviditelnit před studenty ostatních škol skrze vlastní předtočené přednášky a online workshopy.

Po akci navíc obdrží přístup k záznamům celé konference a veškerému materiálu pro všechny svoje studenty na jeden rok. Ve snaze umožnit školám se více propojit mezi sebou kolem témat technologií, inovací a digitalizace bude součástí Future Port Youth také pro ně určený networking nazvaný school-dating.

Jako součást akce Future Port Youth vzniká také online komunita aktivních studentů, učitelů a škol zapálených do inovací a technologií.

„V rámci eventu dostanou všechny zapojené školy, učitelé a studenti možnost stát se součástí online komunity Future Port Youth, která bude pokračovat celý rok i po samotné akci. Naší ambicí je postupně umožnit propojování studentům ale i učitelům a školám z celé Evropy mezi sebou. Chceme tak vytvořit komunitu mladých lidí a místo, kde mohou sdílet své zkušenosti a nápady nebo hledat kolegy do projektů, kterými se snaží zlepšit svět,” říká Martin Holečko a dodává: „Na budoucnost se díváme pozitivně, a to i přesto, že jsme z médií zvyklí slýchat často černé scénáře budoucnosti. Jako lidé fungujeme na příbězích. A příběhy, které si vyprávíme a slyšíme nejčastěji, se pak také stanou. Proto chceme nabídnout pozitivní příběhy, které inspirují a ukazují příležitosti, které jako lidstvo dnes máme, a díky tomu se posunout dopředu a snad ovlivnit i směřování dalších generací.”

Pro mladé od mladých

Celou událost připravuje mezinárodní tým mladých dobrovolníků z řad studentů a učitelů za podpory a mentoringu organizačního týmu Future Portu a hlavních partnerů, kterými jsou firmy Deloitte, Google a Etnetera Group.