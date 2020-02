Fanouškovský remake ikonického Half-Life konečně má datum vydání

Fanouškovský remake kultovní FPS Half-Life s názvem Black Mesa dostal po dlouhých letech vývoje datum vydání. Vyjde na Steamu 5. března.

Remake původně začal svou existenci v roce 2006 jako stejnojmenný mod do Half-Life a od roku 2015 je dostupný za 20 dolarů ve steamovském předběžném přístupu. Hra nicméně postrádala to nejdůležitější, závěrečnou kapitolu, která se odehrává v mimozemské dimenzi. Tu hráči hitu již v době jeho vydání před více než dvaceti považovali za jeho nejslabší část, tvůrci remaku ze studia Crowbar Interactive se jí tedy rozhodli věnovat patřičnou pozornost a pasáž na planetě Xen vydávali kousek po kousku (poslední do světa vypustili v prosinci).

Plná hra slibuje na Source enginu dosud neviděnou grafiku s detailně zpracovanými prostředími, vylepšenou umělou inteligenci nepřátel, nový soundtrack a namluvení postav, stejně jako originál multiplayerový režim nebo podporu modů přes Steam WorkShop.