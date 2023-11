Fanoušci Hvězdných válek smutní. Remake Knights of the Old Republic je u ledu

Očekáváný remake Star Wars: Knights of the Old Republic pravděpodobně nikdy nevznikne

Podle informovaného novináře Jeffa Grubba se na hře v současné době vůbec nepracuje

Vývoj hry byl od počátku problematický a nelze vyloučit, že na ní postupně pracovala více než dvě různá studia

Když před několika měsíci začaly ze sociálních sítí společnosti Sony mizet veškeré zmínky o chystané předělávce legendárního RPG ze světa Hvězdných válek s podtitulem Knights of the Old Republic (KOTOR), začali se někteří fanoušci obávat nejhoršího. Neblahou předtuchu navíc před několika dny přiživil šéf společnosti Embracer Group, jejíž studia na hře pracovala, který na dotaz jednoho z investorů prohlásil, že se ke stavu vývoje odmítá vyjadřovat. Potvrzení smutných zpráv nyní přichází od novináře Jeffa Grubba, který ve svém pořadu Game Mess Mornings uvedl, že se na hře momentálně nepracuje.

Prokletý remake

„Jen bych rád uvedl na pravou míru, že na hře se v současné době nepracuje v žádném studiu,“ uvedl Grubb na adresu vysněné předělávky mnoha příznivců původní hry. Oznámení remaku se hráči dočkali v roce 2021, avšak projekt se od samotného začátku zmítal v produkčních problémech. Nejprve mělo vývoj na starosti studio Aspyr Media, které pro tento účel dokonce najalo větší množství bývalých zaměstnanců kanadského studia Bioware, tedy autorů originálu z roku 2003.

Práce na předělávce však nepostupovaly podle představ, což nakonec loni v srpnu přimělo Embracer k přesunutí vývoje do studia jiné své dceřiné společnosti Saber Interactive. Grubb rovněž naznačil, že před zastavením vývoje mohl neutěšený projekt putovat ještě k dalšímu studiu, jehož jméno ale neprozradil. O hře samé jsme se nad rámec oznamovacího teaseru, několika neověřených spekulací ohledně úprav soubojového systému a zprávy o změně vývojářského týmu prakticky nic nedozvěděli.

Hvězdným válkám se přitom v posledních letech daří lépe ve videoherním prostředí než v kinosálech. Svědčí o tom například úspěch druhého dílu akčního dobrodružství Star Wars Jedi s podtitulem Survivor, který letos v dubnu uspěl v recenzích i mezi fanoušky nehledě na horší technický stav po vydání.