Facebooku unikla data půl miliardy uživatelů. Mezi nimi i Zuckerbergovo telefonní číslo

Na uplynulý velikonoční víkend nebude vedení Facebooku vzpomínat v dobrém, na internetu se totiž objevila databáze osobních údajů více než 500 milionů uživatelů této sociální sítě. Únik se týká téměř 1,4 milionu českých uživatelů, součástí databáze jsou i osobní údaje zakladatelů Facebooku – Marka Zuckerberga, Chrise Hughese a Dustina Moskovitze.

Databáze uniklých dat obsahuje citlivé údaje, mezi které patří jméno, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, poloha nebo údaje o manželství, hesla k účtům součástí tohoto úniku naštěstí nejsou.

Details include:

Phone number, Facebook ID, Full name, Location, Past Location, Birthdate, (Sometimes) Email Address, Account Creation Date, Relationship Status, Bio.

Bad actors will certainly use the information for social engineering, scamming, hacking and marketing.

