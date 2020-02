Facebooku Lite podporuje tmavý režim. Hlavní klient na integraci stále čeká

Na odlehčenou variantu Facebooku Facebook Lite ve verzi pro Android v těchto dnech dorazil tmavý režim. Paradoxem je, že uživatelé hlavní (klasické) aplikace na něj zatím stále čekají.

Přepínač tmavého režim je možné najít velmi snadno, nachází se v menu Nastavení. Režim je laděn spíše než do černé barvy do velmi tmavé šedé, nicméně i tak je dostatečně temný na to, aby alespoň do určité míry ulevil očím. Facebook tmavý mód implementoval již do dalších aplikací, včetně Messengeru, Instagramu a WhatsAppu, nyní se tedy již čeká jen na to, kdy dorazí do hlavní aplikace.