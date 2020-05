Facebook vás sleduje napříč internetem. Poradíme, jak funkci vypnout

Největší sociální síť světa Facebook je neodmyslitelnou součástí našich životů. Ať už chceme, či nikoli, má na nás tato sociální síť nějaký vliv. Moc jeho uživatelů ale netuší, že Facebook o nich ví více, než jen to, co sami dobrovolně sdílejí přímo na jeho stránkách. Co všechno o nás Facebook ví a jak mu ve sledování zabránit?

Kdo by si myslel, že odhlášením z Facebooku končí veškerý sběr dat, tak je na omylu. Zuckerbergův výtvor totiž o uživatelích sbírá data skrze pluginy na různých webových stránkách (dali jste někdy nějakému článku „To se mi líbí?“), možnost přihlášení facebookovým účtem nebo skrze parametr fbclid.

Ačkoli tato data Facebook používá především pro lepší cílení reklamy, rozhodně nemusí vědět, na co zrovna klikáte, co si objednáváte či jen nezávazně prohlížíte. Obavy o soukromí vyvrcholily před dvěma lety, když vyšla na světlo kauza okolo Cambridge Analytics, která se týkala těžby dat pro potřeby politického marketingu. Po takřka dvou letech konečně Mark Zuckerberg zareagoval a do Facebooku přidal možnost správy vašich aktivit mimo modrou sociální síť.

K nastavení aktivity mimo Facebook, jak se tato položka nabídky jmenuje, se můžete dostat buďto skrze nastavení Nastavení a soukromí > Nastavení > Vaše informace na Facebooku > Aktivita mimo Facebook (Nový Facebook), případně Nastavení > Vaše informace na Facebooku > Aktivita mimo Facebook.

Možnost vypnutí pak naleznete v sekci Správa vaší budoucí aktivity mimo Facebook. Pokud si chcete hledání této nabídky ulehčit, můžete kliknout na tento odkaz. Sympatické je, že k aktivitě mimo Facebook se dostanete jak z počítače, tak z mobilní aplikace.

V tomto nastavení se mimo jiné dozvíte, jaká data Facebook sbírá a proč to dělá. Každá společnost sdílí jiný druh informací, což bývá nejčastěji údaj o přihlášení či návštěvě stránky či aplikace. Nesdílí se naopak seznam zákazníků.

V rámci tohoto nastavení můžete přesně zjistit, jak Facebook k vaší aktivitě přišel, počet interakcí nebo dokonce aktivitu, která s vašim jednáním nesouvisí. Všechny aplikace, od kterých Facebook získává data, můžete najít zde.

Na modelovém příkladu to vysvětluje samotný Facebook: Jana si z internetového obchodu s oblečením a obuví koupí boty. Daný obchod sdílí s Facebookem informace o Janině aktivitě. Facebook informace o Janině aktivitě mimo Facebook a uloží je s jejím Facebook účtem. Aktivita se uloží jako „navštívila web s oblečením a botami“ a „provedla nákup“. Janě se na Facebooku zobrazí reklama na kupón poskytující 10% slevu na její příští nákup bot nebo oblečení z daného internetového obchodu.

Počet aplikací, která posílají Facebooku data, se u každého uživatele liší. Zatímco někteří mohou mít jen desítky či stovky aplikací, nejsou výjimky ani v počtu tisíců. Je pozitivní, že Facebook umožnil tuto aktivitu kontrolovat. Pakliže se ale rozhodnete zcela utnout informace z aplikací třetích stran tak mějte na paměti, že přihlášení skrze Facebook již nebudete moci využívat.

Jak jste na tom vy? Vypnuli jste si sledování aktivity mimo Facebook? Dejte nám vědět v komentářích :-)