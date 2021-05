Face ID kamera bude mít v letošních iPhonech o polovinu menší rozměry

I když je září ještě daleko, spekulací týkajících se připravovaných iPhonů přibývá. Letošní řada bude patrně pouze mírnou evolucí té minulé, avšak chystané novinky rozhodně potěší. S jistotou se můžeme těšit na větší výkon, lepší fotoaparáty a také lepší displeje, neboť Apple konečně přesedlá na AMOLED panely s vyšší obnovovací frekvencí.

TrueDepth kamerka se o polovinu smrskne

Displeje se týká i aktuální novinka o TrueDepth kamerce a technologii Face ID pro biometrické ověřování uživatele podle obličeje. Podle informací deníku DigiTimes Apple použije o 40 až 50 procent menší CSCEL čipy, které slouží k přesnému 3D mapování obličeje, díky čemuž se celý modul TrueDepth kamery zmenší. Toto zeštíhlení se tak pozitivně projeví na výřezu v displeji, který si už od dob iPhone X zachovává stejné rozměry.

Z výřezu se také vystěhuje sluchátkový reproduktor, který má být posunutý o kousek výše do rámečku displeje. Inovovanou TrueDepth kameru Apple nenasadí pouze do iPhonů, ale i do dalších zařízení s podporou biometrického ověřování uživatele, např. do iPadů.