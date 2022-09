Evropské komise má opět na mušce výrobce elektroniky. Tentokrát je cílem delší životnost

V poslední době se Evropská komise čím dál tím více zaměřuje na regulaci trhu s chytrými zařízeními. Naposledy si vynutila, že mobilní elektronika bude kompatibilní se standardem USB-C, nyní jde ve svých snahách ještě dále: zkoumá možnosti vynucení odolnějších zařízení, které by šlo snáze opravit. To by podle Komise mohlo snížit uhlíkovou stopu o ekvivalentu pěti milionů aut v ulicích.

Výrobci zařízení by byli podle návrhu nuceni nabízet alespoň 15 stěžejních komponentů pro každý přístroj po dobu minimálně pěti let od jeho uvedení na trh. Mezi tyto součástky patří baterie, displeje, nabíječky, zadní kryty či sloty pro paměťové a SIM karty. Zároveň se návrh dotýká životnosti baterie – výrobce by podle něj měl zaručit 80% kapacitu po 1 000 nabíjecích cyklech. Softwarové aktualizace by se rovněž neměly negativně podepisovat na celkové výdrži.

V současné podobě však návrh nezohledňuje zařízení s vyšším zabezpečením a ohebné smartphony. Pokud vše půjde podle plánu Komise, budou společně s návrhem představeny také speciální štítky podobné těm energetickým z domácích spotřebičů a televizorů. Označení by mělo obsahovat informace o odolnosti proti vodě a prachu či výdrži baterie v průběhu životního cyklu zařízení.

