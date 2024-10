Evropská unie zavede společnou občanku a pas v mobilu. Načasování je ale zklamání

V lednu tohoto roku česká vláda konečně spustila projekt elektronických dokladů. Do dnešního dne si lze virtuálně uložit pouze občanský průkaz, jiné doklady zatím tento benefit nemají. Evropská komise (EK) ale oznámila, že pracuje na celounijní digitalizaci cestovních dokladů, včetně pasu nebo občanky. Jen to načasování působí jako pěst na oko.

Dlouhodobá myšlenka je jasná – eurounijní státy musí svým občanům nabídnout digitální alternativu občanského průkazu, v Česku tuto funkci zastává aplikace eDoklady. Ministerstvo pro místní rozvoj již vloni oznámilo, že digitální výpis (tedy virtuální občanku) budou občané moci využít i v zahraničí, ale to pouze u zastupitelských úřadů, například na ambasádě Česka v cizí zemi.

Jádro eDokladů však s dalšími státními „dokladovými aplikacemi“ tvoří eurounijní systém digitální identity (EUDI). Na konci celého procesu by měla být speciální aplikace, jakási evropská peněženka digitální identity, kterou se budete moci prokazovat po cestování po Evropské unii, ale i mimo ni. Zkrátka virtuální pas se vším všudy.

Evropská komise ve středu oznámila, že přijala dva návrhy na digitalizaci cestovních dokladů. Ty budou fungovat jednoduše jako aplikace v mobilu, ale nabídnou i komfort při překročení hranic mimo EU a Schengenský prostor. EK například hovoří o tom, že občané si budou moci naplánovat hraniční kontroly dopředu, o to méně času pak stráví ve fyzické frontě u přepážky.

„Dnešní návrh na digitalizaci cestovních pasů a průkazů totožnosti připravuje půdu pro plynulejší a bezpečnější cestování. Umožňuje cestujícím hladší a rychlejší pohyb po celé EU. Víme, že to mnoho Evropanů vnímá jako výhodu naší Unie,“ uvedla dosluhující místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

