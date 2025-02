Evropská unie do AI investuje přes 5 bilionů! Macron varuje před přílišnou regulací

Evropská unie investuje 206 miliard dolarů (cca 5,2 bilionu Kč) do umělé inteligence, aby konkurovala USA a Číně

Iniciativa podpoří výstavbu gigatováren určených k tréninku AI modelů a rozvoj infrastruktury

Kritici varují, že přísná regulace v EU by mohla brzdit inovace i přes vysoké investice

Evropská unie oznámila investiční iniciativu ve výši 206 miliard dolarů, jejímž cílem je konkurovat USA a Číně v oblasti umělé inteligence. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen na summitu AI Action v Paříži v úterý představila plán, který zahrnuje 51 miliard dolarů nového financování vedle 154 miliard dolarů od soukromých investorů v rámci iniciativy European AI Champions Initiative.

Dožene EU krok?

„Chceme, aby Evropa byla jedním z předních kontinentů v oblasti AI,“ uvedla von der Leyen. „Často slyším, že jsme pozadu. Nesouhlasím – závod v oblasti AI zdaleka není u konce,“ dodala. Iniciativa InvestAI se zaměří na financování gigatováren nezbytných pro trénování složitých AI modelů v Evropě.

Oznámení také navazuje na závazek francouzského prezidenta Emmanuela Macrona investovat 112 miliard dolarů do rozvoje AI ve Francii, čímž se země stává naprosto zásadním hráčem na poli AI v evropském AI ekosystému. Macron zdůraznil potřebu odbourat byrokratické překážky a varoval, že Evropa musí „synchronizovat svůj vývoj se zbytkem světa“, aby přilákala investice a podpořila inovace.

Bez výzev to nepůjde

Navzdory ambiciózním finančním plánům čelí EU regulačním výzvám. Zatímco jako první globální mocnost přijala komplexní zákony o umělé inteligenci prostřednictvím AI Act, někteří kritici varují, že přísná regulace může brzdit inovace. Před přílišnou regulací AI varoval dokonce i sám Macron.

Americký viceprezident JD Vance, který se summitu v Paříži zúčastnil, označil regulaci EU za „autoritářskou cenzuru“ a varoval, že přehnaná omezení mohou „zabít transformační odvětví“. Summit AI Action, který shromáždil vládní představitele, lídry průmyslu a odborníky na AI, tak jen potvrdil širší ambice Evropy nejen regulovat AI, ale také investovat do technologického vývoje.

Výhled do budoucna

Von der Leyen prezentovala evropské ambice v oblasti AI jako otázku ekonomické konkurenceschopnosti, společenského přínosu a strategické autonomie. „AI zlepší naše zdravotnictví, podpoří výzkum a inovace a zvýší naši konkurenceschopnost,“ uvedla. „Budujeme evropský přístup založený na otevřenosti, spolupráci a talentu.“

Ačkoliv Evropa stále zaostává za USA a Čínou v infrastruktuře AI, masivní finanční závazek naznačuje, že hodlá hrát klíčovou roli ve formování budoucnosti tohoto odvětví. A bude nesmírně zajímavé sledovat, co z toho všeho vypadne. Jestli to bude alespoň tak dobré jako je aktuální francouzský Mistral AI a – a to především – jestli to bude v době ChatGPT 5 či 6 někoho zajímat…