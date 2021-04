Esporty míří na olympijské hry. Counter-Strike zatím nečekejte

Když se řeknou Olympijské hry, většina z nás si představí velké množství atletů, kteří se celý život připravují na svou chvíli slávy. Jedna z největších sportovních akcí na světě, jež se odehrává každé čtyři roky, se nicméně potýká s postupným odlivem zájmu. Mladé obecenstvo jednoduše příliš nezajímají nadlidské sportovní výkony, často se odehrávající v zemích s pochybnou pověstí. Možná proto Mezinárodní olympijský výbor experimentuje s novým formátem, který zahrne do olympiády esporty.

Takzvaný Olympic Virtual Series bude předcházet letošní letní olympiádě v japonském Tokiu a bude soustřeďovat pět kategorií, ve kterých se představí esporty. Neradujte se předčasně – dramatických soubojů v League of Legends, Counter-Strike či Starcraftu 2 se jen tak nedočkáme. První vlaštovky alespoň vzdáleně připomínají sportovní klání:

Automobilové závody v Gran Turismo (pod záštitou Fédération Internationale de l’Automobile)

Cyklistický přebor v Zwift (pod patronací Union Cycliste Internationale)

Baseballové klání v eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (pořádané Světovou baseballovou a softballovou konfederací)

Plachtění ve Virtual Regatta (organizované Světovým jachtingem)

Otevřený formát ve veslování (prozatím není známo více informací)

Z výběru her je jasné, že Olympijský výbor se v aktuálním hraní příliš neorientuje a jen zkouší, co na mladé publikum zafunguje. Ostatně nepříliš logickému výběru se není co divit vzhledem k tomu, že na „klasické“ olympiádě stále chybí sporty jako například florbal. Doufejme, že Olympijský výbor co nejdříve zařadí do své virtuální série také klání ve fotbalových hrách FIFA a PES, aby byl divácký zájem alespoň minimální.