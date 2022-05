Epic se předhání v rozdávání. Nabízí zdarma ke stažení kompletní kolekci série BioShock

Epic Games Store v rámci velkého letního výprodeje pokračuje v rozdávání parádních her zcela zdarma. Identitu nabízeného titulu obvykle známe s týdenním předstihem, během slevové akce však Epic svou nadílku pečlivě tají až do poslední chvíle. Aktuálně můžete stahovat BioShock: The Collection – kompletní kolekci legendární série, která čítá remasterované verze BioShocku, BioShocku 2 a BioShocku Infinite. Akce platí do 2. června, kdy ji vystřídá jiný „tajemný“ titul.

Cities: Skylines za hubičku

Výhodnou nabídku, která by mohla zaujmout především příznivce budovatelských strategií, si pro hráče přichystala také služba Humble Bundle. Jedná se o balíček tematicky zaměřený na populární titul Cities: Skylines. Základ je k mání za pouhý dolar, přičemž za různě vysoký příplatek získáte přístup k rozšiřujícímu obsahu.

Nejvyšší úroveň vás vyjde na 18,95 eur, tedy přibližně 470 korun, za které kromě základní hry obdržíte devět expanzí a 21 menších balíčků. Výjimku tvoří nedávno vydané rozšíření Airports a několik menších obsahových doplňků z letošního roku, na které však v obchodě Humble Store obdržíte 20% slevu.