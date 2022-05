Epic Games Store pořádá velkolepý výprodej a nabízí Borderlands 3 zdarma

V týdnu odstartoval každoroční velký výprodej na distribuční platformě Epic Games Store. V akci jsou stovky titulů, na mnohé z nich lze navíc aplikovat dodatečnou 25% slevu formou speciálního kuponu. Není žádným tajemstvím, že společnost Epic má ve zvyku každý týden rozdávat hry k bezplatnému stažení, přičemž během výprodeje jde zpravidla o známější tituly, což potvrzuje hned ten první, jímž je třetí díl populární série Borderlands.

Nejlepší hratelnost v celé sérii

Borderlands 3 je kooperativní střílečka z pohledu první osoby z roku 2019. Mnozí hráči i novináři ji přinejmenším z hlediska hratelnosti označují za nejlepší hru série, o čemž svědčí, že se k dnešnímu dni prodalo více než 15 milionů kusů.

Borderlands 3 - Official Gameplay Trailer

Na adresu příběhu sice občas zaznívala kritika, ale díky vylepšenému soubojovému systému hra vyniká zábavnou střelbou. Samozřejmostí je pak robustní systém vylepšování postavy a získávání nového vybavení včetně takřka nekonečného zbrojního arzenálu.

Bezplatná nabídka potrvá do 26. května, kdy nastane střídání za zatím neznámý titul. Na internetu se však už nyní spekuluje například o vesmírném dobrodružství No Man’s Sky. Na skutečný stav věci si však budeme muset počkat do čtvrtka.