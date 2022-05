Bestie Nvidia RTX 4090 se blíží. Své předchůdce strčí do kapsy

Mánie okolo kryptoměn spolu s celosvětovým nedostatkem čipů v posledních letech poměrně tvrdě dopadla na trh grafických karet. Těch je na trhu jako šafránu, což ovšem nebrání jejich výrobcům představovat nové výkonné modely. Jednou z očekávaných grafik je Nvidia RTX 4090, která by měla nahradit své předchůdce RTX 3090 a RTX 3090 Ti.

OK, let's do a new summary.

RTX 4090, AD102-300, 16128FP32, 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, ~2×3090.

I am disappointed with RDNA3.

That's all. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022

O přísun informací se v tomto případě stará leaker kopite7kimi, který úspěšně předpověděl specifikace aktuálních grafických karet od Nvidie. Očekávaná novinka by měla nabídnout čip s 16 128 jádry spárovanými s 24GB GDDR6X pamětí o rychlosti 21 Gb/s, přičemž co se týká spotřeby, měla by vyžadovat napájení rovných 450 W, tedy stejně jako RTX 3090 Ti. Architektura Ada Lovelace by se podle některých odhadů měla postarat až o dvojnásobné navýšení hrubého výkonu oproti současné generaci.

OK, I did some corrections. Is it really that simple? pic.twitter.com/j7QUIY98lG — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 13, 2022

Pakliže uvažujete o nákupu nové grafické karty a máte vyhlédnutou aktuální prémiovku od Nvidie, raději tedy chvíli vyčkejte. Podle kopite7kimi se Nvidia RTX 4090 představí už v polovině července letošního roku. Co prozatím nevíme, to je cena, nicméně současné nejvýkonnější grafiky od Nvidie se pohybují okolo 55 tisíc korun.