Epic Games rozdává pořádnou pecku! Fanoušci Marvelu by neměli otálet

Na online obchodě s hrami Epic Games Store je aktuálně skvělá hra ze světa Marvelu

Taktické RPG Marvel’s Midnight Suns sbírá chválu nejen od kritiků, ale také od fanoušků

Hra bude k dispozici zdarma do 13. června

Je příjemnou tradicí, že videoherní obchod Epic Games Store s železnou pravidelností rozdává hry zdarma. Zatímco někdy tituly nestojí za zmínku, jindy se jedná o překvapivé herní pecky, které byste si neměli nechat uniknout. To je případ i aktuálního titulu, jenž si můžete stáhnout zcela zdarma. A o co že se jedná? O skvělou hru z komiksového univerza Marvelu s názvem Marvel’s Midnight Suns. Ta si od kritiků i fanoušků vysloužila pochvalné kritiky a na serveru Metacritic jí visí příjemné hodnocení 83 bodů ze 100, přičemž fanoušci ji taktéž hodnotí nadprůměrnými 7.0 z 10.

Povedená marvelovka kombinující XCOM a Slay the Spire

V tomto taktickém RPG od Firaxis Games se chopíte role hrdinky či hrdinky se jménem The Hunter, kterého či kterou si můžete do značné míry přizpůsobit. V pouti za opětovným uvězněním vaší matky Lilith, která se vydala šířit do světa zlo a zkázu, budete muset dát dohromady partu superhrdinů, ať už půjde o Iron Mana, Wolverina, Spider-Mana či Bladea. Souboje sledujete z pohledu třetí osoby, přičemž ty se skládají nejen z pečlivě plánovaného postupu po mapě v rámci jednotlivých tahů, ale také útoků, které probíhají formou výběru kartiček, které si poskládáte v rámci balíku.

Pochvalu vzbudila také herní doba, která čítá překvapivých 40 hodin, pokud se budete zaměřovat pouze na příběh. Pakliže byste chtěli hru dokončit se vším všudy, můžete v ní strávit bez problémů i 100 hodin, což už je na dnešní dobu pořádná nálož. Kromě poutavého příběhu se můžete těšit také na povedené filmečky, interakce se známými superhrdiny či budování základny a rozvíjení superschopností ve stylu XCOM.

Pokud ještě Marvel’s Midnight Suns ve své nabídce nemáte a titul vás zaujal, rozhodně dlouho neotálejte – zdarma na Epic Games Store bude titul pouze do 13. června, přičemž poté se cena vrátí na 1 599 Kč.