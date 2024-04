Epic Games opět rozdává, tentokrát to je The Outer Worlds a Thief

Epic Games Store opět naděluje hry zdarma

Tentokrát si mohou zájemci stáhnout The Outer Worlds v kompletní edici a restart série Thief

Oba tituly jsou k dispozici od 4. do 11. dubna

Zatímco Steam má svá pravidelná slevová šílenství, konkurence v podobě Epic Games láká uživatele především na hry zdarma, přičemž velmi často se jedná o zajímavé tituly, které byste rozhodně neměli minout. Také tento týden se Epic plácl přes kapsu a přichystal si pro zájemce rovnou dvojici her, které byste měli mít ve své knihovně. Tentokrát se jedná o podařené sci-fi RPG s názvem The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition a pokračování legendární stealth adventury Thief.

Povedené sci-fi RPG či legendární simulátor zloděje

Jednoznačně největším tahákem je právě The Outer Worlds (Metacritic: 82 %), které má na svědomí známé studio Obsidian Entertainment a k dispozici bude v rámci Spacer’s Choice Edition i se všemi DLC. Hit z roku 2019 vás zavede do drsného vesmíru, kterému vládnou obchodní korporace všeho druhu. Titul se ovšem nebere příliš vážně, a tak během hraní narazíte na různé humorné situace a úkoly, které se vám vryjí do paměti. Pakliže jste fanoušky žánru, rozhodně byste si neměli tento skvost nechat uniknout, obzvláště když se běžně hra prodává za 1 600 Kč.

Druhou hrou zdarma je duchovní nástupce legendární série Thief, kterou mělo na svědomí herní studio Looking Glass Studios. Restart série si v roce 2014 vzali do parády vývojáři z Eidos Montréal, a i když se jim podle mnohých podařilo ducha série zachovat, na serveru Metacritic se může pochlubit pouze známkou 70 %, která je nižší než v případě ostatních dílů série. I tak byste se ale vydat na loupeživou výpravu v kůži mistra zlodějů Garretta vydat měli, už jen pro skvělé zpracování Města, uspokojivý pocit ze stealth pasáží či poutavý příběh plný zvratů.

Oba tituly, tedy The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition a Thief, jsou na Epic Games Store k dispozici zdarma počínaje dnešním dnem a pro zájemce budou dostupné až do 11. dubna, takže příliš neotálejte.