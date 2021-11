Elon Musk zahájil velký výprodej, zbavil se akcií Tesly v hodnotě 110 miliard korun

Jeden z nejbohatších lidí na světě, Elon Musk, před pár dny na svém twitterovém účtu zveřejnil anketu, ve které se svých sledujících zeptal, zda by měl prodat 10 procent svých akcií Tesly, aby mohl zaplatit daně. Zároveň také slíbil, že se bude řídit výsledkem, ať už bude jakýkoliv.

V anketě hlasovalo přes 3,5 milionu lidí a nedopadla pro Muska zrovna pozitivně – více než 57 procent hlasujících se vyjádřilo, že by se měl zbavit části podílu ve své firmě Tesla, aby mohl zaplatit daně. Elonu Muskovi tak nezbylo nic jiného, než začít prodávat své akcie.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021