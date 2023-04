Elon Musk přejmenoval Twitter. Nový název demonstruje jeho nevyspělost

Po tom, co minulý týden Elon Musk z ničeho nic změnil logo Twitteru na legračního psa Doge, pokračuje ve vtípcích i nyní. V hlavním sídle firmy, v kalifornském San Franciscu, nechal změnit nápis na budově firmy z „Twitter“ na „Titter“ tím, že dvojité v jednoduše natřel na šedo, aby nebylo vidět.

Svým husarským kouskem se pak pochlubil na síti. „Náš pronajímatel v SF HQ říká, že jsme ze zákona povinni zachovat nápis jako Twitter a nemůžeme odstranit ‚w‘, takže jsme ho natřeli barvou pozadí. Problém vyřešen,“ napsal Musk na Twitter.

Our landlord at SF HQ says we’re legally required to keep sign as Twitter & cannot remove “w”, so we painted it background color. Problem solved! pic.twitter.com/1iFjccTbUq

— Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2023