Elon Musk pomáhá Ukrajině. Spustil v ní satelitní internet Starlink

Společnosti SpaceX přesměrovala některé satelity Starlink nad Ukrajinu a poslala do země více terminálů. Potvrdil to její ředitel Elon Musk poté, co jej v sobotu požádal o pomoc vicepremiér Ukrajiny a ministr pro digitální transformaci Mykhalilo Fedorov.

Starlink oficiálně působí na Ukrajině

Fedorov v sobotu Muskovi napsal, že zatímco jeho rakety po návratu z vesmíru úspěšně přistávají, v jeho zemi dopadají rakety na civilní obyvatelstvo. Musk reagoval takřka okamžitě a potvrdil aktivaci služby Starlink na Ukrajině. Tato pomoc může být poměrně zásadní, neboť ruské jednotky útočí na důležitou infrastrukturu Ukrajiny a zejména na východě země je internet na mnoha místech nedostupný.

SpaceX k nelibosti astronomů vyslala do vesmíru již více než 2 tisíce satelitů, v budoucnu jich plánuje mít na oběžné dráze až 42 tisíc. Cílem je poskytnout vysokorychlostní připojení k internetu i na nejodlehlejších končinách světa.