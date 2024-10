Elon Musk označil českou političku za ztělesnění byrokratického zla, se sítí X jen těsně unikl zákonu EU

Ve středu vydala Evropská komise na svém webu usnesení, dle kterého sociální síť X nebude zahrnuta mezi hlavní platformy (tzv. gatekeepery) v rámci zákona o digitálních trzích (DMA). Pro Elona Muska jde o dobrou zprávu, protože se vyhne případným regulacím a pokutám. Ani tak ale nemá pro Evropskou komisi jediné slovo chvály.

„Společnost X předložila vyvracející argumenty, v nichž vysvětluje, proč by její online sociální síť neměla být podle jejího názoru kvalifikována jako ‚gatekeeper‘, i když se má za to, že společnost X splňuje kvantitativní prahové hodnoty stanovené v DMA,“ stojí v oficiálním prohlášení Evropské komise z 16. října.

Díky tomuto rozhodnutí se Muskova síť X vyhne případným regulacím dle zákona o digitálních trzích a také nebude riskovat masivní pokuty až ve výši 10 % z celosvětových příjmů. Coby gatekeeper jsou naopak vnímány platformy Meta, Apple, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, Booking.com nebo čínská sociální síť TikTok.

Jen pro vysvětlení, mezi stěžejní gatekeepery společnosti zamíří ve chvíli, kdy jejich uživatelské platformy nasbírají víc jak 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně a 10 tisíc firemních profilů. Komise však dodala, že bude nadále sledovat vývoj postavení společnosti X na trhu.

Elon Musk, který si rád čte o tom, co se o něm píše v médiích, se mezitím šel vyřádit na svou platformu. Příspěvek uživatele @stillgray, jenž cituje vyjádření české eurokomisařky Věry Jourové pro server Politico, Musk okomentoval slovy: „Věra Jourová je ztělesněním banálního byrokratického zla.“

Věra Jourová is the epitome of banal, bureaucratic evil

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2024