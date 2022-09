Dva otvory nebo jeden? Majitelé iPhonu 14 Pro údajně dostanou v iOS na výběr (video)

Na sklonku týdne nás překvapila spekulace o tom, jak originálně se Apple vypořádá s duálním otvorem pro TrueDepth kameru, kterou dostanou chystané smartphony iPhone 14 Pro a 14 Pro Max. Ač fyzicky budou v jejich displejích otvory dva, systém iOS je údajně z estetických i funkčních důvodů softwarově propojí do jednoho. Na internetu se nyní objevilo video, které naznačuje, že Apple dá uživateli na výběr.

V nastavení iOS 16 se údajně bude nacházet přepínač, který umožní softwarové propojení obou otvorů zapnout nebo vypnout. Toto video se původně objevilo na čínské síti Weibo, poté bylo smazáno a i jeho kopie na Twitteru vzbuzuje u komentujících uživatelů pochybnosti. Ty má koneckonců i redakce serveru MacRumors, podle kterého je u telefonu na videu nedůvěryhodná šířka rámečků i samotné umístění pilulkového výřezu. Navíc je nepravděpodobné, že by Apple uživatelům dovolit měnit něco, co se pravděpodobně v příštích letech stane designovým podpisem příštích jablečných telefonů.

Jak to nakonec bude, se dozvíme příští středu, kdy budou nové iPhony představené. Pokud ale toužíte vyzkoušet si vzhled nového pilulkového výřezu na svém telefonu již dnes, máte možnost – stačí si na svém iPhonu otevřít následující tweet a otočit telefon vzhůru nohama.

For you iPhone Pro Max users…

Full screen this and turn your phone upside down to see what iPhone 14 Pro Max will look like! 👀 #AppleEvent pic.twitter.com/6Zjh7LfeVf

— Ian Zelbo (@ianzelbo) September 1, 2022