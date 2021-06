Dostane OnePlus 9 zcela nové balení? Šéf značky je ukázal na fotografii

Ve světě krabiček chytrých telefonů se v poslední době postaral o největší kontroverzi Apple, když se rozhodl zmenšit prodejní balení iPhonů o nabíječku. Tímto „ekologickým“ krokem se inspirovali také ostatní výrobci, což ne každý kvituje s povděkem. Šéf OnePlus Liu Zuohu se rozhodl jít v ekologických snahách ještě o kus dále.

Nové balení pro telefony OnePlus 9, které sdílel na svém twitterovém účtu, připomíná spíše balení pro baterie než pro chytrý telefon. Na kartonovém podkladu je telefon zalisován v průhledném plastu, přičemž kolem něj se nacházejí ty nejdůležitější specifikace, aby zákazník nekupoval „zajíce v pytli“. Nechybí ani háček pro pověšení, což by jistě ocenily velké prodejní řetězce.

Not that we’re giving up the stylish red box, but I’ll admit, this would be kinda fun. pic.twitter.com/sVPDK4Lvgl

— Pete Lau (@PeteLau) June 22, 2021