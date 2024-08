Doom II vypadá s fanouškovským ray tracingem úchvatně, překvapí hutnou atmosférou

Pro legendární Doom II vyšla fanouškovská modifikace, která do hry přidává řadu grafických vychytávek díky ray tracingu

Ten se nově stará například o vykreslování stínů a dalších světelných efektů

Díky přepracovanému fungování světla se hra na mnoha místech prezentuje nebývale hutnou atmosférou

Při příležitosti nedávno skončeného letošního ročníku oblíbené fanouškovské konference QuakeCon došlo k vydání vylepšených verzí prvních dvou dílů slavné série Doom (1993, 1994). Kompilace přináší řadu vylepšení včetně online režimu Deathmatch až pro 16 hráčů napříč platformami či zbrusu novou kapitolu v režimu pro jednoho hráče s názvem Legacy of Rust. K odkazu legendárních stříleček se ale hlásí také řada fanoušků, díky nimž si nyní můžete Doom II připomenout ještě trochu jinak. Konkrétně prostřednictvím zdařilé modifikace, která do hry z konce první poloviny 90. let přidává podporu ray tracingu.

Stahujte zdarma

Modifikace s výmluvným názvem Doom II: Ray Traced, kterou si můžete bezplatně stáhnout po kliknutí na tento odkaz, přidává do hry řadu moderních grafických vychytávek, jako je globální osvětlení (simulace šíření světla scénou) či ray tracing, který se nově stará o vykreslování stínů, božích paprsků a dalších světelných efektů, s jejichž pomocí dokáže hra na mnoha místech vykouzlit nebývale hutnou atmosféru, o čemž se ostatně můžete přesvědčit v přiložené upoutávce.

Velkou změnou prošlo také zobrazování krve – ta je namísto tzv. spritů, tedy jednoduchých dvourozměrných obrázků, nově simulována částicemi, díky čemuž připomíná skutečnou tekutinu, a navíc reaguje prakticky se všemi ostatními prvky v herní scéně. Co si budeme povídat, ve hře jako Doom takovou vychytávku zcela určitě nepřehlédnete.

Nový Doom je na cestě

Slavná značka se však nedívá pouze do minulosti. Zkraje letošního léta jsme se na herní konferenci Xboxu dočkali oznámení plnohodnotného pokračování s názvem Doom: The Dark Ages, které jakožto prequel příběhově předchází oceňovaným moderním dílům Doom (2016) a Doom: Eternal (2020). Dočkat bychom se měli už v příštím roce na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.