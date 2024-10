Dokument o skladateli Johnu Williamsovi nešetří emocemi. Kdy dorazí na Disney?

Legendární hudební skladatel John Williams dostane vlastní dokument

Připomeňte si ikonické momenty z jeho života a kariéry, která trvá už přes 65 let

Na Disney+ se dokument objeví už 1. listopadu

Klasická hudba už sice není tak populární jako kdysi, přesto ale dokáže přitáhnout do koncertních sálů řadu příznivců. V jednom uměleckém oboru se ale bez pořádného hudebního skladatele ani dnes neobejdou, a tím odvětvím jsou filmy. Ostatně kdo z filmových fanoušků nezná jména jako Hans Zimmer, Michael Giacchino nebo John Williams? Právě poslední jmenovaný patří mezi ty světově nejrespektovanější skladatele filmové hudby, který i ve svých 92 letech stále aktivně tvoří, a zatím to nevypadá, že by se chystal do důchodu. Nyní mu vzdává poctu streamovací platforma Disney+, která vytvořila dokument o jeho životě a tvorbě.

Dokument, který vás dožene k slzám

S hudebním podkresem od Johna Williamse se bez nadsázky setkal patrně každý z nás. Ostatně když vyjmenuji snímky a filmové série, jako například Star Wars, Čelisti, E. T. Mimozemšťan, Jurský Park, Sám doma nebo Indiana Jones, jistě dokážete zabroukat melodii ústředního motivu alespoň jednoho z nich. A to je jen pomyslná špička ledovce, neboť legendární skladatel toho má na svém kontě ještě mnohem více. O tom všem bude pojednávat dokumentární snímek jednoduše nazvaný Hudba Johna Williamse, který spatří světlo světa už 1. listopadu letošního roku.

Dokument natočil Laurent Bouzereau a nebudou v něm chybět například Steven Spielberg, Chris Martin z Coldplay, George Lucas, Yo-Yo Ma, Seth MacFarlane, Ron Howard, J. J. Abrams či Branford Marsalis, abychom vyjmenovali jen ty nejdůležitější. Velký dokument o životě a dílu Johna Willamse zahraje na tu správnou nostalgickou strunu nejednoho fanouška filmů a filmové hudby a troufneme si tvrdit, že jedno oko nezůstane suché. Obzvláště dojemná je například scéna, která zobrazuje tradici uvádění jeho hudby v Hollywood Bowl, kterou letos se zdravotních důvodů vynechal. Pokud stejně jako my považujete Johna Williamse za jednoho z největších hudebních skladatelů moderní doby, rozhodně byste si dokument o něm neměli nechat uniknout.