Do Windows 11 míří další novinky. Microsoft je testuje i na nepodporovaném hardwaru

Microsoft po delší době vydal nové testovací sestavení Windows 11. K dispozici je v kanálech Dev a Beta, nese číselné označení 22610 a přináší několik novinek, které by měly být k vidění v příští velké aktualizaci 22H2. Ta letos zřejmě vyjde už v létě, podle posledních zvěstí by měla dosáhnout milníku RTM (Release to Manufacture) nejpozději v příštím měsíci. Jaké novinky poslední sestavení přináší?

🤭The RTM build will be Sign-Off at the end of the next month in the period 20 – 24 June, 2022.

— 🔮WZor👁️ (@WZorNET) May 2, 2022