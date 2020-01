Do nového roku s novým jablíčkem. K iPhonu a MacBooku Air bonus až 3 000 Kč na další výbavu

Pokud vás pod stromečkem nečekala bílá krabička s šedým jablkem, neznamená to zřejmě, že jste zlobili, ale že Ježíšek čekal na tuhle novoroční nabídku. Kdo by také nechtěl k novému telefonu nebo notebooku navíc až 3 000 korun?

Pokud si v období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 koupíte nový iPhone z řady 11, dostanete k němu ještě tisícovku k dobru na další produkty. Do košíku tedy nezapomeňte naházet ještě kryt, sklíčko nebo třeba sluchátka se slevou. Vybírat můžete z produktů v nabídce příslušenství, audio-video nebo smart. Všechny detaily o této akci si nastudujte tady, a pak už šupajděte nakupovat.

Stejné výhody vás čekají i pokud koupíte nový MacBook Air (2019). V tu chvíli ale dostanete dokonce 3 000 korun na příslušenství. A to už zavání novou klávesnicí, myší Apple Magic Mouse nebo designovým obalem. Tato akce platí dokonce do 9. 2. 2020, takže máte více času na přemýšlení o tom, co vašemu novému Macu nesmí ve výbavě chybět. Veškeré info najdete tady.

Pokud vás nová jedenáctka nebo MacBook Air neoslní, ale toužíte po starším ověřeném modelu, můžete sáhnout po iPhonu XS, jehož cena poklesla u všech konfigurací až o 26 %. iPhone XS 64 GB tedy koupíte ne za 26 890 Kč, ale za 19 990 Kč, a nejvyšší konfiguraci iPhone XS 512 GB pořídíte za 29 990 Kč namísto původních 40 490 Kč.

Cena spadla i u sedmiček. iPhone 7 32 GB vás vyjde o tisícovku levněji za 9 990 Kč, iPhone 7 128 GB pořídíte za 11 990 Kč a iPhone 7 Plus začíná už na 11 990 Kč.

I Ježíšek se občas sekne, a proto to musíte napravit sami. Pořiďte si nový iPhone nebo MacBook Air a nastartujte nový rok stylově.