DJI odhalilo termíny představení tria novinek. Na co se můžeme těšit?

DJI dnes udělalo velmi netradiční krok. Odhalilo termíny představení hned tří nových zařízení v krátkém horizontu. Na Twitteru této čínské společnosti se objevily tři termíny: dva v říjnu a jeden v listopadu.

O jaká zařízení půjde ale zatím jistě nevíme. Dočkali jsme se pouhých grafických nápověd, což rozjelo vlnu spekulací. Vzhledem k různým únikům informací se dá očekávat, že jedno ze zařízení bude nová akční kamera DJI Action 2. Ta by měla být nyní modulární, takže piny na obrázku u data 27. října budou téměř s jistotou patřit tomuto produktu.

Už v minulosti se mluvilo o možném listopadovém představení nového dronu. Termín 5. listopadu by tedy měl odpovídat odhalení modelu DJI Mavic 3 Pro.

Ačkoliv původní termín představení měl být až v polovině listopadu, symbol baterie v grafice patrně představuje právě dron Mavic 3 Pro, který má být vybaven novým akumulátorem.

clear shot, no filters, that's it

Someone definitely broke his/her NDA! pic.twitter.com/y8YxmXGDnc

— OsitaLV (@OsitaLV) September 25, 2021