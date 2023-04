Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (duben 2023)

Disney+ v dubnu uvádí hlavní poslední díl 3. série Mandaloriana

Kromě toho se dočkají fanoušci romantických dramat a pohádek o Petru Panovi

V dubnu se služba Disney+ chlubí několika novými přírůstky do svého bohatého katalogu, které se v průběhu měsíce postupně dostanou na vaše obrazovky. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky, které by rozhodně neměli uniknout vaší pozornosti. Které to jsou tento měsíc?

The Mandalorian, 3. série (The Mandalorian, Season 3)

Datum premiéry 3. řady: 1. března 2023

1. března 2023 Hrají: Pedro Pascal, Christopher Lloyd, Giancarlo Esposito, Katee Sackhoff

Třetí série Mandaloriana sice začala už v březnu, nicméně tento týden skončila. Zatím poslední vyprávění o Mandalorianovi a jeho nalezenci Groguovi nabízí 8 epizod s příjemnou stopáží 33 až 59 minut. Do příběhu se znovu zapojí nejen sada hlavních postav z předchozích sezon, ale třeba i robot IG-11 nebo ústřední antagonista Moff Gideon, navíc skvěle ztvárněný Giancarlem Espositem („Perníkový táta“).

V nové sérii seriálu Mandalorian se v hlavní roli objevuje lovec odměn, který cestuje na planetu Mandalore, aby se svým adoptivním synem Groguem odčinil své minulé prohřešky, a na cestě jim pomáhá mandalorianská rodačka Bo-Katan Kryze. Čtvrtá série je aktuálně v přípravě.

Quasi (Quasi)

Datum premiéry: 20. dubna 2023

20. dubna 2023 Hrají: Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme, Adrianne Palicki, Brian Cox

Americký film Quasi odstartoval na Disney+, a v zámoří na Hulu, v druhé polovině dubna. Režíruje ho Kevin Heffernan, herec a příležitostný režisér a scénárista, který asi nejvíce proslul svou prací na sérii komedií Superpoldové. Snímek je doporučen od 16 let a má standardní stopáž 100 minut.

Příběh sleduje nešťastného hrbáče, který touží po lásce, ale ocitne se uprostřed vražedného sporu mezi papežem a francouzským králem, kdy každý z nich přikáže hrbáči, aby zabil toho druhého.

Říše světla (Empire of Light)

Datum premiéry: 19. dubna 2023 (v kinech už v prosinci 2022)

19. dubna 2023 (v kinech už v prosinci 2022) Hrají: Olivia Colman, Micheal Ward, Toby Jones, Colin Firth

Americké romantické drama Říše světla se dostalo na streamovací platformu Disney+ necelý půlrok po uvedení do kin. O režii se postaral Sam Mendes, autor válečného 1917, bondovek Spectre a Skyfall a také esteticky nádherného snímku Americká krása, za který si Mendes vysloužil sošku Oscara i Zlatý glóbus.

Příběh se odehrává v 80. letech minulého století a pojednává o retro kině Empire. Pracují v něm všechny hlavní postavy, zejména pak Hilary (Olivia Colman) a Stephen (Micheal Ward), mezi kterými rychle přeskočí jiskra a zcela změní náladu, která v kině Empire panuje. Zmínku si zaslouží také výborný hudební doprovod, za kterým stojí Trent Reznor, frontman kapely Nine Inch Nails.

Peter Pan a Wendy (Peter Pan & Wendy)

Datum premiéry: 28. dubna 2023

28. dubna 2023 Hrají: Jude Law, Alexander Molony, Ever Anderson, Alan Tudyk, Molly Parker

Známý příběh o Zemi Nezemi přináší na stříbrné plátno v novém kabátku režisér David Lowery, který již má s tvorbou pro děti a mladistvé zkušenost („Můj kamarád drak“). Snímek má podle synopse na Disney+ stopáž 106 minut a je doporučen všem divákům od 6 let.

Příběh o Petru Panovi asi netřeba připomínat. V hlavní roli věčného dítěte se představí 17letý Alexander Molony, přičemž sekundovat mu bude Ever Anderson v roli Wendy. Role hlavní záporné postavy, tedy obávaný kapitán Hook, spadla do klína oblíbenému Judu Lawovi („Talentovaný pan Ripley“, „Sherlock Holmes“). Mimochodem, tuto roli v minulosti ztvárnil například Jason Isaacs nebo Dustin Hoffman.