Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (01/2025)

Nový rok a nový měsíc je tady a co to znamená? Přece náš pravidelný přehled toho nejzajímavějšího z filmů, seriálů a dokumentů, co se v lednu objeví na streamovací platformě Disney+. Tentokrát si zaslouží vypíchnout třeba seriál Whiskey s ledem, o nic méně zajímavý počin s názvem Ráj nebo nový animovaný seriál Váš dobrý soused Spider-Man.

Whiskey s ledem (Whiskey on the Rocks)

Datum premiéry 1. řady: 22. 1. 2025

22. 1. 2025 Hrají: Rolf Lassgård, Filip Berg, Adam Lundgren, Per Lasson, Anders Mossling

Je říjen roku 1981. Studená válka vrcholí. Politické napětí by se dalo krájet a hrozba jaderné války je všudypřítomná. Na sovětské ponorce U-137 je chladná noc. Avšak posádka se udržuje v teple bujarou párty na oslavu jednoho novopečeného otce mezi nimi. Jeden drink střídá druhý a ponorka skončí na souši v neutrálním Švédsku, konkrétně na souostroví Karskrona, co by kamenem dohodil od tajné námořní základny.

Whiskey s ledem je hravé převyprávění tohoto neuvěřitelného příběhu, který se skutečně stal a který se zabývá katastrofickými následky jedné opilecké chyby. Nikdy svět nebyl blíže jadernému konfliktu a veškerá zodpovědnost leží na bedrech jednoho muže, švédského premiéra Thorbjörna Fälldina, jenž má za úkol deeskalovat snahy mnoha ambiciózních válečných štváčů.

Ráj (Paradise)

Datum premiéry 1. řady: 28. 1. 2025

28. 1. 2025 Hrají: Sterling K. Brown, James Marsden, Krys Marshall, Julianne Nicholson, Sarah Shahi

Ráj se odehrává v klidné a bohaté komunitě, kterou obývají nejvýznamnější světové osobnosti. Tento klid však dozná svého konce ve chvíli, kdy dojde k šokující vraždě a rozvine se vyšetřování, které zahrnuje i ty nejvýše postavené osobnosti komunity. Kdo je vrahem? A lze na to vůbec přijít? Nejen to se dozvíte v dramatickém seriálu, jehož první tři epizody dorazí na Disney+ už koncem měsíce.

Vysoký potenciál (High Potential)

Datum premiéry 1. řady: 23. 1. 2025

23. 1. 2025 Hrají: Kaitlin Olson, Daniel Sunjata, Deniz Akdeniz, Javicia Leslie, Judy Reyes

V dramatickém seriálu s názvem Velký potenciál sledujeme osamělou matku s výjimečným intelektem, jejíž netradiční nadání pro řešení zločinů vede k neobvyklému a nezastavitelnému partnerství s ostříleným detektivem. Spojení civilní postavy v podání Kaitlin Olson a zkušeného detektiva ztvárněného Danielem Sunjatou zavdává prostor nejen pro pořádné drama, ale také i mysteriózním prvkům, které udrží nejednoho diváka v napětí.

Váš dobrý soused Spider-Man (Your Friendly Neighborhood Spider-Man)

Datum premiéry 1. řady: 29. 1. 2025

29. 1. 2025 Namluvili: Hudson Thames, Colman Domingo, Charlie Cox, Paul F. Tompkins, Vincent D’Onofrio

Váš dobrý soused Spider-Man je animovaný seriál, který sleduje Petera Parkera, jak se stává hrdinou způsobem, jaký jsme ještě neviděli, ve stylu, který oslavuje rané komiksové kořeny Spider-Mana. Seriál byl původně zamýšlen jako součást Marvel Cinematic Universe, který měl pojednávat o vzniku a začátcích Spider-Mana ztvárněného Tomem Hollandem, ale nakonec padlo rozhodnutí, že půjde o alternativní svět.

Kdo by neznal komiksového hrdinu jménem Spider-Man. Ten má na svém kontě nespočet komiksů a filmových i seriálových adaptací, přičemž některé z nich jsou povedenější a na jiné bychom nejraději zapomenuli. Pokud patříte mezi skalní fanoušky pavoučího muže, rozhodně byste si neměli nechat ujít nejnovější seriál jménem Váš dobrý soused Spider-Man, který představí známý příběh opět v trochu jiném kabátu.