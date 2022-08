Disney+: na jaké novinky se můžeme těšit tento měsíc? (08/2022)

Rakeťák (Lightyear)

Datum premiéry: 3. 8. 2022

3. 8. 2022 Namluvili: Chris Evans, Taika Waititi, Keke Palmer, James Brolin, Efren Ramirez

Zkušený člen Vesmírného ochranného sboru Buzz Rakeťák, jeho velitelka Alisha Hlohová a posádka více než tisíce vědců a techniků se vracejí domů ze své aktuální mise. Přibližně 4,2 milionu světelných let od Země je senzor upozorní na přítomnost blízké nezmapované, ale na zdroje potenciálně bohaté planety. Buzz rozhodne, že si jejich průzkumná loď udělá menší okliku na neznámou planetu T’Kani Prime. Snaha o rychlý odlet se však zvrtne a vyvrcholí havárií.

Lightyear | Official Trailer

Tak zní anotace animovaného filmu Rakeťák (ČSFD: 71 %), který dává prostor oblíbené postavě z Toy Story: Příběhu hraček. Snímek se podle prvních ohlasů poměrně povedl a podle všeho má co nabídnout nejen dětským divákům, ale na své si přijdou také dospělí. Sami se o tom budete moci přesvědčit již příští týden na Disney+.

Predátor: Kořist (Prey)

Datum premiéry: 5. 8. 2022

5. 8. 2022 Hrají: Amber Midthunder, Mike Paterson, Nelson Leis, Julian Black Antelope

Predátor: Kořist se odehrává ve světě národa Komančů na počátku 17. století a je příběhem mladé ženy, vysoce schopné bojovnice, která se zoufale snaží ochránit svůj lid před hrozícím nebezpečím. Pronásleduje svou kořist, a nakonec se jí postaví. Ukáže se, že její kořist je vysoce vyvinutý mimozemský predátor s technicky vyspělým arzenálem, což vyústí v krutý a děsivý duel.

Prey | Official Trailer | Hulu

Snímek Predátor: Kořist vrací na scénu oblíbeného mimozemského lovce, který se nezalekne žádné výzvy. Premiéra filmu je symbolicky naplánována na 35. výročí uvedení prvního Predátora s Arnoldem Schwarzeneggerem a může se pochlubit také jedním zajímavým prvenstvím: vůbec poprvé se nelítostnému zabijákovi postaví ženská hrdinka. Zda ho s pomocí primitivních technologií 17. století porazí, se teprve dozvíme.

She-Hulk: Neuvěřitelná právnička (She-Hulk: Attorney at Law)

Datum premiéry 1. řady: 17. 8. 2022

17. 8. 2022 Hrají: Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Jameela Jamil, Josh Segarra

V seriálu She-Hulk: Neuvěřitelná právnička z produkce Marvel Studios se musí Jennifer Waltersová, advokátka zastupující osoby se superschopnostmi, vypořádat s komplikovaným životem svobodné třicátnice, která se občas promění ve dvoumetrovou zelenou obryni se superschopnostmi.

Official Trailer | She-Hulk: Attorney at Law | Disney+

Ačkoli vypadá zápletka seriálu She-Hulk: Neuvěřitelná právnička poměrně zajímavě, prostoru pro to, kde mohou scénáristé udělat chybu, je poměrně dostatek. V seriálu naštěstí nechybí ani Mark Ruffalo, tedy představitel „klasického“ Hulka, který divákům pomůže dílo ukotvit v rámci univerza Marvelu. Jestli se z Neuvěřitelné právničky vyklube zajímavý počin, nebo jen hořekování nad strastmi svobodné třicátnice, je prozatím ve hvězdách.

Andor

Datum premiéry 1. řady: 31. 8. 2022

31. 8. 2022 Hrají: Diego Luna, Alan Tudyk, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Kyle Soller

Seriál Andor přinese nový pohled na galaxii Star Wars a zaměří se na cestu Cassiana Andora za poznáním toho, co může změnit. Seriál přináší příběh o vznikající rebelii proti Impériu a o tom, jak se do ní zapojili lidé a planety. Je to éra plná nebezpečí, podvodů a intrik, kde se Cassian vydá na cestu, která je předurčena k tomu, aby se z něj stal hrdina povstalců.

Andor | Teaser Trailer | Disney+

V případě oživené produkce seriálů ze světa Hvězdných válek se dělí fanoušci na dva nesmiřitelné tábory. Jedni hltají všechny novinky s úžasem, zatímco ti druzí preferují původní trilogii a nic novějšího (nota bene toho, co vzniklo pod patronátem Disney) až na výjimky neuznávají. Kam se zařadí Andor a jestli zvládne přesvědčit i staré harcovníky skvělého sci-fi světa, to se teprve ukáže.