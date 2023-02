Digitální obchod s hrami pro Xbox 360 nekončí, zpráva kolující internetem byla chybná

Microsoft bere zpátečku, zpráva byla zveřejněna omylem

Digitální obchod s hrami pro Xbox 360 však dříve či později skončí

Jisté je, že začátkem února zmizí některé tituly

V minulém týdnu se médii prohnala zpráva, ve které stálo, že se Microsoft chystá v letošním roce ukončit provoz digitálního obchodu s hrami pro Xbox 360. Objevila se přímo na stránkách společnosti, kde byl zmíněn jako termín květen 2023, takže nebyl důvod jí nevěřit. Ačkoli od ukončení výroby konzole uběhlo téměř sedm let, nejednoho hráče to vyděsilo.

Informace se začala šířit v souvislosti s rozhodnutím Microsoftu stáhnout z nabídky digitálního obchodu některé tituly, například Jet Set Radio či The Orange Box, a to k 7. únoru letošního roku. Pod tímto oznámením se objevilo i to, že spolu s tím bude uzavřen celý obchod pro Xbox 360. Záležitost nicméně uvedla pro server The Verge na pravou míru marketingová manažerka Bree Adams: „Tato zpráva byla zveřejněna omylem a mohu potvrdit, že k ukončení provozu Xbox 360 Marketplace v květnu 2023 nedojde.“

Tím ovšem Adams nevylučuje, že dříve či později k uzavření obchodu skutečně dojde, ostatně digitální obchody nelze provozovat donekonečna. V poslední době bylo nejčastěji skloňováno uzavření obchodů s hrami pro starší konzole od Nintenda, stejně jako obchodu s hrami pro konzole od Sony, konkrétně PSP, PS Vita a PlayStation 3.