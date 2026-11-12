DeXtr: po konci Samsung DeX pro Windows přichází řešení z XDA a funguje skvěle

- V roce 2024 s příchodem One UI 7 skončila podpora Samsung DeX pro Windows
- Náhrada v podobě Microsoft Phone Link a propojení přes HDMI je svazující
- S aplikací DeXtr ale můžete DeX využívat prostřednictvím prohlížeče
S uvedením prostředí One UI 7 učinil Samsung pro mě dosud nepochopitelný krok: ukončil podporu pro aplikaci DeX pro Windows. Jejím prostředím jste si přes wi-fi nebo kabel mohli na PC používat svůj telefon v desktopovém režimu. Po mnoha letech vývoje se DeX zbavil dětských nemocí a svůj souboj s alternativou dostupnou na telefonech Pixel jednoznačně vyhrál. Co ale Samsung zabil, komunita fóra XDA oživila.
DeX přes webový prohlížeč
Na úvod vás bohužel zklamu. Původní Dex vyžadoval instalaci aplikace na počítač, aplikace DeXtr, kterou si dnes představíme, vyžaduje zprovoznění bezdrátového ladění a Shizuku, které jsme si popsali ve starším článku s návodem.
Uživatel dubt17 přišel s nápadem, že DeX je možné spustit na virtuální obrazovce, když telefon samotný funguje jako server, který informace posílá přes HTTPS do kteréhokoliv prohlížeče. A funguje to překvapivě dobře, zejména na první veřejnou verzi!
Jak DeXtr spustit?
DeXtr bude fungovat jen na telefonech Samsung s verzemi One UI 8 a novějšími. Postup je laicky přívětivý:
- Povolte instalaci z neznámých zdrojů (na vlastní riziko, samozřejmě).
- Stáhněte si instalační soubor APK z GitLabu vývojáře.
- Nainstalujte DeXtr.
- Povolte aplikaci DeXtr v Shizuku (úspěšné povolení DeXtr pozná).
- Povolte DeXtrovi notifikace a běh na pozadí, aby DeX fungoval i při zamknutém telefonu.
- Nastavte si odemykací PIN.
- Spusťte server, DeXter vám vygeneruje kombinaci IP adresy a hesla formou textu a QR kódu.
- Naskenujte QR kód zařízením, na kterém chcete DeX spustit, nebo na něm opište IP adresu spolu s heslem za lomítkem (což je scénář pro PC bez kamery typický).
- Začněte používat DeX v prohlížeči, jak jste zvyklí.
Stojí za vyzkoušení!
DeX pro Windows sice nebyl funkcí, bez které by se nedalo žít, ale své využití měla. Zprovoznění přes DeXtr sice není úplně triviální, ale o komplikovaném procesu se taky mluvit nedá. Plynulost není ideální, ale to nebyla ani u původního řešení. Zároveň je oproti původnímu řešení pro Windows mnohem robustnější – pro DeX tak můžete využít nejen PC, ale i tablet nebo chytrou televizi.