Dell XPS 13 (2 in 1) prodělal revoluční proměnu. Nyní vypadá jako Surface Pro

Dell představil nové počítače oblíbené řady XPS 13

Konvertibilní model se dočkal zbrusu nové konstrukce à la Microsoft Surface Pro

Klasický XPS 13 se pyšní tenčím i lehčím tělem a spoustou dalších vylepšení

Společnost Dell představila nové počítače z oblíbené rodiny XPS 13. Tentokráte se nejedná pouze o vnitřní obměnu procesorů, ale o kompletní přepracování. Klasický notebook XPS 13 je oproti minulé generaci tenčí a lehčí, konvertibilní XPS 13 (2 in 1) prodělal největší změnu v historii. Pojďme se tedy nejprve podívat na něj.

Dell XPS 13 (2 in 1): nový soupeř pro Surface Pro

Zatímco minulé generace Dell XPS 13 (2 in 1) vypadaly jako klasický notebook s možností přetočení víka o 360°, nová generace vsází na zcela jiný form factor. Z konvertibilního notebooku se stal spíš tablet, který však lze díky stojánku a připojitelné klávesnici proměnit v pracovní stroj.

Princip je tedy podobný jako u tabletů Microsoft Surface Pro, ovšem s tím rozdílem, že stojánek není součástí tabletu, ale klávesnicového krytu. Zvolené řešení bohužel neumožňuje libovolný náklon, k dispozici jsou pouze tři úhly displeje: 100, 112,5 a 125 stupňů.

Klávesnicový kryt, který krom kláves se zdvihem 1 mm obsahuje ještě rozměrný touchpad, váží 560 gramů, samotný tablet pak 736 gramů. Je tak znatelně lehčí než Surface Pro 8, a to i přesto, že má srovnatelně velký displej. Jde o 13″ zobrazovač s rozlišením 2 880 × 1 920 pixelů (poměr stran 3:2) a maximálním jasem 500 nitů, 100% pokrytím barevného prostoru sRGB a certifikací Dolby Vision. Displej je pochopitelně dotykový a podporuje ovládání perem XPS Stylus, které lze díky přísně plochým bokům magneticky „zaparkovat“ na horní stranu tabletu.

Rámečky okolo displeje jsou tenké tak akorát, aby bylo tablet za co chytit a aby se do horního rámečku vešla sestava kamer podporujících funkci Windows Hello. Webkamera samotná má nadstandardní rozlišení Full HD, byť větší parádu jistě udělá zadní 11Mpx fotoaparát schopný natáčet ve 4K.

Tablet pohání procesor od Intelu 12. generace: na výběr je buď Core i5-1230U, nebo výkonnější Core i7-1250U, oba s grafikou Intel Iris Xe. RAM typu LPDDR4x může dosahovat kapacity 8 nebo 16 GB, úložiště typu M.2 PCIe 4.0 SSD bude k dispozici ve variantách 256, 512 GB nebo 1 TB. Energii si nový Dell bere z 49,5Wh akumulátoru, o výdrži se výrobce v tiskové zprávě nezmiňuje. Baterie se dobíjí jedním ze dvou Thunderbolt 4 portů, ale víc zdířek po stranách nenajdete – chybí jak 3,5mm audio port, tak i čtečka karet.

Potěší však výkonné stereo reproduktory a příkladná konektivita. Kromě Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2 totiž tablet volitelně podporuje i sítě 5G skrze eSIM. Varianta s 5G má kvůli signálu záda z odolného skla Gorilla Glass 7, zatímco běžný model je má hliníková.

Dell XPS 13 (2 in 1) se začne prodávat letos v létě. Ceny zatím prozrazeny nebyly – pouze víme, že stylus a klávesnicový kryt zvaný Folio nebudou součástí balení.

Dell XPS 13: lehčí, tenčí, výkonnější

Dell inovoval i konvenční notebook XPS 13. Změny sice nejsou natolik drastické jako u jeho konvertibilního sourozence, rozhodně ale potěší. Celý stroj se podařilo fyzicky zmenšit, a to ve všech směrech. V pase má pouze 14 mm a váží 1,17 kg, což na 13″ displej nejsou vůbec špatné hodnoty. Tělo je vyrobeno z hliníku, k dispozici bude v modro-stříbrné a žluto-hnědé barvě.

Po odklopení víka na vás vykoukne klávesnice, která se díky malým rozměrům šasi táhne až do stran. Pod klaviaturou najdete multidotykový skleněný touchpad, nad ní pak 13,4″ displej s poměrem stran 16:10, který bude nabízen ve třech konfiguracích:

s Full HD+ rozlišením bez dotykové vrstvy

s Full HD+ rozlišením a dotykovou vrstvou

s UHD+ rozlišením, dotykovou vrstvou a podporou HDR

O biometrické přihlašování uživatele se stará sestava kamer v rámečku nad displejem podporujících Windows Hello.

Nový Dell XPS 13 pohání procesor Intel Core i5-1230U nebo i7-1250U s grafikou Intel Xe. Jedná se o modely s TDP 9 wattů (v turbo režimu až 29 wattů), a tak nebude výkonný jako XPS 13 Plus, který pohánějí 28wattové procesory Intel Core ze série P. Nová střeva se ale odvděčí úspornějším chodem a delší výdrží na baterii, která má v tomto případě kapacitu 51 Wh a slibuje až 12 hodin.

Akumulátor tak má téměř stejnou kapacitu jako v případě loňského modelu, přestože je novinka celkově menší. Jak se to výrobci povedlo? Především díky zmenšení základní desky. Dell využil technologii PCB, která se používá při návrhu desek pro mobilní telefony, díky čemuž se podařilo učinit základní desku 1,8× menší. Kromě toho se uvnitř nachází místo dvou pouze jeden ventilátor, který má být při chlazení procesoru účinnější.

Část místa také uvolnilo nové úložiště typu NVMe BGA SSD, které zabírá pouze 13 procent prostoru, který by jinak zabralo tradičnější SSD M.2 2280. Dell rovněž použil zbrusu nový typ operační paměti LPDDR5 X64 vyrobený technologií Package on Package (POP). To má ale i svoji nevýhodu – RAM ani SSD si v počítači nezvětšíte/nevyměníte. Musíte to tak zohlednit už při konfiguraci stroje, kdy si RAM můžete nakonfigurovat v kapacitách 8, 16 a 32 GB, úložiště pak bude k dispozici o velikosti 256, 512 GB nebo 1 TB.

Bezdrátovou konektivitu zastupují Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2, portovou výbavu zajišťuje pouze dvojice Thunderboltů 4. Nedostalo se ani na 3,5mm port pro sluchátka (v balení se nachází redukce), malou náplastí pro milovníky hudby mohou být integrované stereo reproduktory se souhrnným výkonem 4 watty a certifikací MaxxAudio Pro. Zajímavý je i výběr operačních systémů: kromě Windows 11 Home nebo Pro půjde Dell XPS 13 zakoupit s předinstalovanou linuxovou distribucí Ubuntu 20.04.

Nový Dell XPS 13 jde aktuálně do prodeje, ceny startují na 999 dolarech (asi 28 100 korun s DPH).