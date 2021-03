Dědictví Bethesdy je na Game Passu, tyhle hry si můžete zahrát už dnes

S definitivním potvrzením koupě vydavatelství ZeniMax Media americkými a evropskými regulačními úřady přišla také informace, že značky spadající pod toto vydavatelství se objeví v Game Passu. Přesné datum nepadlo, nicméně Microsoft s ničím neotálel a dvacet titulů do svého předplatného zahrne již dnes. Konkrétně se jedná o tyto tituly:

Dishonored Definitive Edition (Konzole, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Konzole, PC, Cloud)

Doom (1993) (Konzole, PC, Cloud)

Doom II (Konzole, PC, Cloud)

Doom 3 (Konzole, PC, Cloud)

Doom 64 (Konzole, PC, Cloud)

Doom Eternal (Konzole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Konzole, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Konzole, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Konzole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Cloud, Konzole)

The Evil Within (Konzole, PC, Cloud)

Fallout 4 (Konzole, PC, Cloud)

Fallout 76 (Konzole, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (Konzole)

Prey (Konzole, PC, Cloud)

Rage 2 (Konzole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Konzole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Konzole, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Konzole, PC, Cloud)

Na speciální online konferenci, kde bylo těchto dvacet titulů pro Game Pass představeno, promluvil také Phil Spencer, ředitel divize Xbox v Microsoftu. Ten zcela jasně řekl, že cílem nákupu ZeniMaxu bylo posílení předplatného. „Pokud jste zákazník Xboxu tak chci, abyste věděl, že budeme dodávat skvělé hry na všechny platformy, kde funguje Game Pass,“ řekl Spencer.

To nicméně neznamená, že by se Microsoft vykašlal na ostatní platformy. „Máme hry, které existují na ostatních platformách a ty budeme podporovat. Komunity hráčů, které zde existují, máme rádi a budeme do nich nadále investovat,“ dodal Spencer. O žádných nových titulech bohužel řeč nebyla, stejně jako o jasnějším nástinu budoucnosti Bethesdy.